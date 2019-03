“ME NE VADO, ANDATE TUTTI A FARE IN C**O” – MEGA SCAZZO TRA VITTORIO FELTRI E LA PSICOTERAPEUTA STEFANIA ANDREOLI A “DRITTO E ROVESCIO” – IL DIRETTORE DI LIBERO VIENE CRITICATO PER IL SUO COMMENTO SUL CASO DELL’INFERMIERA DI PRATO (“NON È VIOLENZA. UNA SCOPATINA NON FA MALE A NESSUNO”) E LASCIA LO STUDIO. “MI AVETE ROTTO I CO**IONI” – VIDEO

Da www.tgcom24.mediaset.it

stefania andreoli vs vittorio feltri a 'dritto e rovescio' 2

"Me ne vado, andate tutti a fare in c...". Così Vittorio Feltri, a "Dritto e Rovescio" dopo essere stato criticato per alcuni commenti sulla vicenda di Prato. Secondo il direttore di Libero la 31enne, che ha avuto un figlio dal 13enne a cui faceva ripetizioni di inglese, non avrebbe "stuprato" il minore. "Mi avete rotto i coglio..", ha detto Feltri prima di interrompere il collegamento con il programma di Del Debbio. "Se mi fate una domanda dovete lasciarmi rispondere", ha concluso il giornalista.

stefania andreoli vs vittorio feltri a 'dritto e rovescio' 1

Feltri è stato aspramente criticato per la sua posizione sulla vicenda di Prato, dove secondo lui “una scopatina non fa male a nessuno". "Sto ragazzino - ha dichiarato il giornalista - avrà avuto degli impulsi come tutti noi a quell’età. Non credo che questa donna - conclude Feltri - possa essere accusata di violenza sessuale” .

stefania andreoli vs vittorio feltri a 'dritto e rovescio' 3

