“MI COPRIRÒ A 70 ANNI, MA ADESSO ANCHE NO” – LA FOTO DI BELEN TUTTA SUDATA IN BIKINI NELLA SAUNA MANDA AI PAZZI INSTAGRAM. IL SOLITO COPIONE: I FOLLOWER CRITICANO LA SHOWGIRL PERCHÉ È SEMPRE A CHIAPPE ALL’ARIA, LEI RISPONDE PER LE RIME E ALTRI FOLLOWER APPLAUDONO, IN ATTESA DI NUOVE IMMAGINI – FOTOGALLERY BOLLENTE

BELEN SUDATISSIMA NELLA SAUNA

Da www.ilfattoquotidiano.it

Capodanno bollente per Belen Rodriguez. La showgirl argentina sta trascorrendo le vacanze natalizie in Sudamerica ma, per innalzare ulteriormente la temperatura, ha deciso di farsi una sauna, con tanto di scatto supersexy pubblicato sui social. Nella foto che ha acchiappato migliaia di like in poche ore, Belen è stesa languidamente su una panca di legno all’interno della sauna, con uno striminzito bikini, tutta sudata.

Braccia sopra la testa e curve ben in vista. “Warm (caldo, ndr)” si legge nella didascalia. Inutile dire che i fan sono letteralmente impazziti per questo suo ennesimo scatto hot ma non sono mancate le polemiche.

BELEN RODRIGUEZ

Alcuni infatti, hanno criticato Belen, accusandola di stare sempre nuda e sostenendo che potrebbe mostrarsi un po’ più vestita. Ma la showgirl ci ha messo un attimo a zittirli: “Amor mio prima di tutto siamo in una sauna, due siamo al caldo, ci sono 30 gradi, terzo tu al posto mio ti copriresti? Mi coprirò a 70 anni. Ma adesso anche no”. Inutile dire che i follower applaudono e attendono altri scatti bollenti.

