A "X FACTOR" TRIONFA IL RAPPER ANASTASIO SU NAOMI –ECCO CHI E' IL VINCITORE DEL TALENT DI 'SKY': IL NONNO E IL PADRE AVVOCATI, LA CANZONE PER SARRI, GLI ATTACCHI A MACRON E ALLA SINISTRA PER LE SUE POLITICHE SULLA GESTIONE DEGLI IMMIGRATI. E QUELLO SCAMBIO SUI SOCIAL CON CASAPOUND

Gli mancano quattro esami alla laurea

Il vincitore di X Factor 2018 Marco Anastasio è originario di Meta di Sorrento. La passione per la musica l'ha acquisita da autodidatta, appassionandosi fin da subito al mondo del rap. Ha iniziato facendo freestyle tre anni fa, poi ha conosciuto un produttore con cui ha iniziato a collaborare e con cui ha registrato il suo primo EP, pubblicato solo su YouTube.

Ma siccome nella vita non si può mai sapere (e chissà come andrà la sua avventura musicale) il rapper sta anche portando avanti gli studi: è iscritto al terzo anno della facoltà di Agraria e deve ancora sostenere 4 esami prima di potersi laureare. Tra le sue passioni il calcio, ma anche un’inclinazione per l’estrema destra che farà molto discutere.

Non ha seguito la tradizione di famiglia

Il rapper ha deciso di seguire professionalmente una strada diversa rispetto a quella della sua famiglia: il padre di Anastasio, Teodoro, e il nonno, Salvatore, sono avvocati civilisti. Suo zio Ernesto invece è gup presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Il passato come Nasta

Prima di partecipare a X Factor si era già fatto conoscere utilizzando un altro nome d'arte, Nasta, ma poi l'ha cambiato. Il perché lo ha spiegato proprio lui sulla sua pagina Facebook: «Come vedete ho cambiato nome ma la sostanza e la filosofia con cui mi dedico alla musica e la scrittura rimarranno invariate. La scelta viene da una motivazione molto semplice: Anastasio è il mio cognome, ed io vorrei essere semplicemente me stesso, la sincerità paga e io francamente non ho voglia di costruirmi un personaggio. Nasta era figo, Anastasio sono io».

La canzone per Sarri

«Lo faccio per passione, come Maurizio Sarri. Niente giacca e cravatta, come Maurizio Sarri. Io con la barba sfatta, come Maurizio Sarri». Quando ancora si faceva chiamare Nasta, Anastasio ha dedicato un suo brano, Come Maurizio Sarri, all'ex tecnico del Napoli (squadra di cui è tifoso, non a caso si è tatuato il volto di Diego Armando Maradona). I due si sono poi incontrati, e Sarri ha regalato al rapper un prezioso cimelio: una sua sigaretta autografata.

La fine del mondo è disco d'oro

Il suo singolo, La fine del mondo, è un brano che ha accompagnato Anastasio lungo tutta la sua avventura televisiva. E' con questa canzone che si è presentato ai casting, ed è proprio questa la canzone che ha scelto come inedito da presentare per il quinto live. Il pezzo ha avuto subito ottimi riscontri: durante la finale infatti è stato già premiato con il disco d'oro.

Il dibattito sulle sue posizioni politiche

Alla vigilia della finale di X Factor è emerso un argomento destinato a far discutere ancora parecchio nei prossimi giorni ovvero le posizioni politiche di Anastasio emerse analizzando i 'mi piace' della sua pagina Facebook personale, Marco Anastasio, ricondivisa dal profilo ufficiale. Tra i movimenti politici e i personaggi seguiti dal rapper compaiono ad esempio CasaPound ( che in un tweet ricambia il gradimento), Lorenzo Fontana, Donald Trump e il Ministro dell'Interno Matteo Salvini (lo stesso Salvini che qualche settimana fa aveva litigato a distanza con Salmo, che diceva ai suoi fan «Non puoi stare con Salvini e ascoltare hip hop. Strappa le mie magliette, brucia i cd. Oppure cambia la tua idea del ca...»). Infine in un post , Anastasio attacca Macron e la sinistra per le sue politiche sulla gestione degli immigrati.

