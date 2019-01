“LA MIA ERA SOLO UNA BATTUTA” – CLAUDIO LIPPI E LE ALLUSIONI SULL’ALITO DELLA ISOARDI IN DIRETTA: “MI FA TRISTEZZA VEDERE LA POCHEZZA DI CHI NON SA RICONOSCERE L’IRONIA” – “CON ELISA C’È UN RAPPORTO DI RECIPROCA STIMA, LEI È INTELLIGENTE E HA INTERPRETATO IL GIOCO. CHI CERCA DI SEMINARE ZIZZANIA FAREBBE BENE A…” – VIDEO

lippi e l'alito cattivo della isoardi 1

lippi e l'alito cattivo della isoardi 4

2 – CLAUDIO LIPPI SULLA ISOARDI: "NON È STATA COMPRESA LA MIA IRONIA"

Roberta Damiata per www.ilgiornale.it

elisa isoardi e claudio lippi

“Sono fermamente convinto che viviamo in un periodo in cui si vuole cercare a tutti i costi lo scoop”, esordisce così Claudio Lippi contattato telefonicamente dal giornale.it in merito alla sua apparizione alla Prova del Cuoco ospite di Elisa Isoardi.

La sua battuta sull’alito della conduttrice è stata ripresa da tutti…

“Mi fa tristezza vedere la pochezza di certa stampa che non sa riconoscere l’ironia”

La sua è stata una battuta?

“Certo, assolutamente una battuta ironica”

Come è stata presa dalla conduttrice Elisa Isoardi? Molti hanno scritto che c’è rimasta male

“Con Elisa c’è un rapporto di reciproca stima e, per sua fortuna, è una donna particolarmente intelligente che mi ha voluto accanto, come ospite, nel giorno del suo compleanno e che ha perfettamente interpretato il gioco”.

Perché secondo lei è stato montato un caso su questa cosa?

“Perché certa stampa non sa cosa scrivere, non ha notizie e monta le situazioni. Vorrei solo dire a chi cerca di seminare zizzania che farebbe bene a ricordare che esiste l’etica professionale che, se la si dimentica, si alimenta la violenza”.

Poteva subito smentire la cosa, magari con un comunicato

lippi e l'alito cattivo della isoardi 3

“Le persone che mi conoscono sanno bene chi sono e hanno capito tutti. Chi non ha capito la mia ironia è perché non ha voluto farlo. Nel 2019 celebro 55 anni di lavoro e non intendo cercare nemmeno un dialogo con chi vive di gossip ed ignoranza”

E ad Elisa Isoardi cosa vorrebbe dire?

“Che è una brava professionista e una donna in gamba, e la ringrazio di avermi invitato in trasmissione in una data importante come quella del suo compleanno”.