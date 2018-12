“NON VOGLIO PIÙ CORONA NELLA MIA VITA” – SILVIA PROVVEDI A “VERISSIMO”: “ACCETTO SOLO LE PERSONE CHE POSSANO DARMI QUALCOSA E FABRIZIO NON PUÒ DARMI PIÙ NIENTE. PER ME È STATO SPECIALE, L’HO AMATO TANTISSIMO” – “IL GF VIP MI HA REGALATO UN SORRISO CHE NON AVEVO PIÙ. HO UNA RELAZIONE CON LA PERSONA CHE NELLA CASA…” – FOTOGALLERY HOT

Anticipazione da “Verissimo”, in onda sabato 15 dicembre alle 16 su Canale 5

“Nella mia vita accetto le persone che possano darmi qualcosa e Fabrizio ad oggi non può darmi più niente”. Queste le parole di Silvia Provvedi, ospite sabato 15 dicembre a Verissimo, dopo l’uscita dalla casa del “Grande Fratello Vip”.

Ai microfoni del talk show confida: “Non servirebbe averlo nella mia vita. Accetto le sue scuse, ma non lo voglio più nemmeno come amico. Credo nell’innocenza di Fabrizio e non ho mai rinnegato quello che ho vissuto. Per me è stata una persona molto speciale, l’ho amato tantissimo. Lo ricorderò sempre come un bel periodo della mia vita”.

A Silvia Toffanin racconta l’esperienza vissuta al “GF Vip”: “Quest’esperienza mi ha regalato un sorriso che non avevo più. Sono molto felice e soddisfatta di aver vissuto qualcosa di unico. Mi è servito. Mi sono sentita accettata da subito e i ragazzi sono diventati dei punti di riferimento nella mia vita. Ho riscoperto me stessa, riuscendo a liberarmi di pesi e sensi di colpa che non mi facevano più vivere l’età che ho.”

Infine, la ragazza confessa di avere una relazione con la persona che nella casa le ha mandato uno striscione firmato “MALEFIX”: “È una persona molto speciale che mi ha rapito il cuore prima di entrare nella casa. Posso dire di essermi fidanzata. Sto vivendo un bel momento e spero sia quello giusto”.

