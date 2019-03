SAMANTHA DE GRENET

Da I Lunatici – Radio 2

Samantha De Grenet è intervenuta ai microfoni di Rai Radio2 nel corso del format "I Lunatici", condotto da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, in diretta ogni notte dall'1.30 alle 6.00 del mattino.

Samantha De Grenet ha ricordato i suoi esordi nel mondo dello spettacolo: "Da bambina quando pensavo a quale lavoro avrei voluto fare cambiavo idea a seconda dei momenti. Dalla cameriera sui pattini alla benzinaia e la veterinaria. Poi, per puro caso, un fotografo mi ha chiesto di fare delle fotografie e da lì è iniziato tutto. Quelli erano degli anni pazzeschi, in tv c'erano tantissimi programmi, anche di intrattenimento, oggi invece la televisione è cambiata, ci sono tanti format giornalistici, d'informazione. I programmi che facevo io tenevano compagnia ai ragazzi dai dodici ai venticinque anni, la tv era un po' diversa. I ragazzi oggi si sono allontanati dalla televisione anche perché manca quel tipo di offerta. Mi piacerebbe tornare a fare televisione per proporre al pubblico qualcosa di leggero. E leggero non vuol dire banale. MI piacerebbe fare un programma con le donne e per le donne".

SAMANTHA DE GRENET

Sul suo rapporto con i social: "Ho un ottimo rapporto con Instagram. Non mi piace chiamare la gente che mi segue followers, preferisco chiamarli amici. Il 97% delle persone con me molto è carino, non do l'idea della bomba sexy, della pantera, sono una donna semplice, normale. Io mi sento una persona normale cui è capitato di fare un lavoro particolare. Quindi il mio rapporto con le persone va di conseguenza. Non mancano, però, gli aspiranti schiavi. Ogni tanto mi scrivono. Mi è arrivata anche una e-mail tutta dettagliata di uno che mi ha chiesto di mandargli un paio di scarpe usate, e che per averle sarebbe stato disposto a pagare qualsiasi cifra. Poi c'è chi si propone per farmi da autista, per pulirmi casa o per portarmi a spasso il cane".

SAMANTHA DE GRENET

Per Samantha De Grenet il tempo sembra essersi fermato: "Cerco di andare tre volte a settimana in palestra, è una cosa che detesto, ma mi tocca. Credo di essere riuscita a rimanere abbastanza normale perché non sono caduta nel tranello della chirurgia plastica invasiva. Quando una donna si avvicina alla chirurgia plastica cercando la perfezione o temendo di invecchiare, a quel punto fa dei danni. Si vedono zigomi improbabili, tette terribili, zigomi e nasi allucinanti. La chirurgia è bella se migliorativa, non se ti va diventare una uguale all'altra".

Sui 'marpioni' che nel mondo dello spettacolo prometto alle donne di fare carriera in cambio di 'favori': "Ci sono nel mondo dello spettacolo, ma anche ci sono in ogni tipo di ambiente e di lavoro. Sta a te saper dire di no, sta a te saper far stare lontane le persone. Io non ho mai ricevuto proposte indecenti, eppure ho iniziato a lavorare in questo mondo quando avevo 15 anni. Solo in una occasione una persona mi ha fatto capire che per continuare a fare una certa trasmissione avrei dovuto esser carina. Ovviamente la trasmissione non l'ho più fatta, però chi se ne frega".

samantha de grenet

Sui suoi rapporti personali: "Sono una mamma a briglia sciolta. Do la possibilità a mio figlio di essere autonomo e indipendente, ma io da lontano controllo e sto attenta a tutto. Con mio figlio ho instaurato fin da quando era piccino una comunicazione, una fiducia, una voglia di raccontare tutto ciò che succede, senza avere paura di sentirsi giudicato o sgridato. Gelosia nel rapporto di coppia? Zero, non me ne può fregar di meno. Io sono una abbastanza talebana, sto con te finché ti amo, se mi rendo conto che c'è qualcosa che non va posso anche chiudere la storia da un giorno a un altro. Sono tornata con mio marito dopo cinque anni di separazione, ci conosciamo alla perfezione, lui sa benissimo come sono. Non mi tradirebbe per terrore. Non perché non gli capitino le possibilità, ma per terrore".

samantha de grenet foto di bacco samantha de grenet con il figlio samantha de grenet samantha de grenet con il padre samantha de grenet samantha de grenet spacco da urlo samantha de grenet giulio base VANITY FAIR VANITY FAIR SAMANTHA DE GRENET SAMANTHA DE GRENET SAMANTHA DE GRENET Samantha De Grenet Samantha De Grenet Samantha De Grenet Samantha De Grenet samantha de grenet samantha e ilaria de grenet samantha de grenet samantha de grenet samantha de grenet dietro la sorella ilaria

samantha de grenet samantha de grenet