“ORA TUTTI MI VOGLIONO, ALCUNE AMMINISTRAZIONI RAI MI IGNORAVANO", ARBORE MAGIQUE A “CIRCO MASSIMO”: "ALLA SINISTRA SERVE UNO SIMPATICO. IL SORRISO È L'UNICA MANIERA PER CONTRASTARE L'ODIO. IN TERMINE TECNICO SI CHIAMA 'PARACULAGGINE' - M5S? AVEVO UN PO' DI SPERANZE, MA LA LORO STRADA NON E' PERCORRIBILE" – E SU SALVINI… - STASERA PUNTATA IMPERDIBILE DI 'GUARDA... STUPISCI' – VIDEO

Da Circo Massimo - Radio Capital

Ancora un successo. La carriera di Renzo Arbore si arricchisce con "Guarda... Stupisci": la prima puntata è stata il secondo ascolto stagionale di RAI2 con 2,6 milioni di spettatori, stasera alle 21.05 si replica. "L'attenzione e il gradimento sono stati molti elevati", dice Arbore a Circo Massimo, su Radio Capital, "al di là degli ascolti, l'importante è che il programma sia stato apprezzato".

Accanto allo showman ci sono l'amico di sempre Nino Frassica e Andrea Delogu, "che regge fantasticamente il programma, ci guida: noi siamo due scapestrati, è lei che manovra tutto". Dopo i grandi ascolti, il riposo: Arbore racconta che passerà il Natale in famiglia: "Non lavorerò, mi godrò gli struffoli e il poco di successo che sto avendo in questi giorni. Sono felice, tutti mi vogliono e tutti mi cercano dopo che per un lungo periodo sono stato ignorato da alcune amministrazioni RAI".

"Guarda... Stupisci" è indirizzato anche ai millennials, a cui Arbore vuole far conoscere la cultura napoletana: "I giovani andrebbero valorizzati, vogliono imparare cose del passato che non hanno avuto la fortuna o la ventura di vedere o di sentire", spiega, "gli voglio far scoprire tesori perduti che servono molto per il futuro".

A proposito di Napoli, il grande conduttore e musicista la vede "molto viva culturalmente, sta riscoprendo la sua tradizione". E naturalmente sorridente: "Con Lillo&Greg abbiamo fatto questa pubblicità fasulla di un intruglio, il Simpaticol, che fa diventare simpatici come i napoletani. È un luogo comune, ma c'è ancora in città l'atteggiamento del sorriso. L'altro giorno parlavo con Lino Banfi, mi diceva che i napoletani guardano a chi sta peggio di loro, e non a chi sta meglio, e sono sorridenti perché pensano 'meno male che nun m'è succies' 'stu guaio".

A chi consiglia il Simpaticol? "Ci sono alcuni che fanno i simpatici, come il ministro dell'interno... lui non ne ha bisogno, ci pensa con le felpe. Dovremmo trovare un vero simpatico nel territorio della sinistra, perché non c'è. Il sorriso è l'unica maniera per contrastare l'arroganza, l'odio, la polemica a tutti i costi. In termine tecnico si chiama 'paraculaggine'. E non dimentichiamo", continua Arbore, "che i 5 stelle sono nati da un sorriso che poi è diventato una specie di ghigno, quello di Grillo, che è un capocomico. Ne hanno fatta di strada? Eccome... Avevo un po' di speranze, ma quella del M5S non mi sembra una strada percorribile. Se mi devo curare la tiroide devo andare da un professore che ne sappia molto..."

