21 gen 2019 12:36

“PORCA MA***, UN MORTO” - LA RIVISTA TEDESCA “ZITTY” METTE IN COPERTINA LA SERIE SU ROCCO SCHIAVONE (CHE ANDRA' IN ONDA IN GERMANIA SUL CANALE 'ARD') E, PENSANDO DI USARE UNA FRASE A EFFETTO IN ITALIANO, PUBBLICA UNA BRUTTA BESTEMMIA - MA SOPRATTUTTO: IL TITOLISTA, QUESTA ESPRESSIONE, DOVE L’HA PRESA?