“POSSIAMO DIRE LA NOSTRA O SIAMO QUI SOLO PER PRENDERE LA MER*A IN FACCIA?” – VIDEO: ALBA PARIETTI SI INFURIA DURANTE LA SEMIFINALE DELL’ISOLA – ALL’INIZIO SEMBRAVA SOLO UN BATTIBECCO CON ALVIN, POI SU INSTAGRAM CHIARISCE: “MI RIVOLGEVO A UN’AUTRICE CH SENZA MICROFONO, COME DA SUA ABITUDINE, VOLEVA ZITTIRMI, EDUCARMI E IMPEDIRMI DI ESPRIMERE LA MIA OPINIONE…”

La semifinale dell’Isola dei Famosi 2019 ha fatto saltare più di un nervo, anche in studio, dove è esplosa l’ira di Alba Parietti. Tutto è nato da una prova dei naufraghi con un regolamento piuttosto ‘ballerino’, che ha fatto sì che prima venisse convalidata, poi annullata a causa del comportamento di Soleil Sorge. Dallo studio Alessia Marcuzzi, per una maggiore correttezza, ha chiesto di rifare la prova, mentre l’opinionista ha avanzato la possibilità di far ripetere soltanto il passaggio che vedeva la naufraga opposta a Riccardo Fogli. Alvin, però, ha subito frenato l’ipotesi di Alba:

“O la prova si rifà in toto o non si rifà”.

A questo punto, la Parietti si lascia andare ad una vera e propria sfuriata:

“Possiamo dire anche la nostra, o siamo qui solo per prendere la mer*a in faccia dai telespettatori? E basta, e che cavolo! (…) Do la mia opinione, perdonami se ho dato la mia opinione”.

Sembrava quasi un botta e risposta tra l’inviato e l’opinionista (e dai modi talvolta saccenti di Alvin, ci stava tutto), ma Alba c’ha tenuto a fare chiarezza, spiegando in un lungo post su Instagram che la sua arringa era rivolta ad un’autrice del programma che in quel momento ha cercato di zittirla:

“Mi rivolgevo a un’autrice con la quale io non mi rapporto mai, che senza microfono, come da sua abitudine voleva ‘zittirmi ed educarmi’ e impedirmi di esprimere la mia opinione sulla questione (…) nonostante le parole non fossero da ’signora della tv’ ma da scaricatore di porto (e mi scuso con gli scaricatori), rivendico il diritto di diventarlo quando non mi sento adeguatamente rispettata e sopratutto se mi si rivolge con toni arroganti che mi irritano mentre io faccio semplicemente il mio lavoro di una vita rispettando tutti”.

