EVGENY MOROZOV: "LA MANIPOLAZIONE MIRATA DEL PROCESSO POLITICO C'È ALMENO DALL'INIZIO DELLA GUERRA FREDDA. ORA È VENUTA IN SUPERFICIE, MOLTI ABBANDONERANNO LA LORO VISIONE TEORICA SUL FUNZIONAMENTO DELLA DEMOCRAZIA E CAPIRANNO CHE SPESSO PASSA DA DITTE OSCURE COME LA CAMBRIDGE ANALYTICA''

EVGENY MOROZOV

"È in corso una partita mortale tra aziende con standard etici piuttosto bassi. Nel primo decennio della sua esistenza, Facebook ha avuto bisogno di sviluppatori esterni per costruire funzionalità e applicazioni. In cambio gli ha offerto i dati e i furbi ingegneri ne hanno approfittato e li hanno commercializzati con gli analisti, come Cambridge Analytica. Solo ora il social network gode di diritti quasi esclusivi sui dati". Evgeny Morozov è un giornalista e sociologo bielorusso, commentatore del Guardian e tra i maggiori esperti di Internet e mezzi di comunicazione.

I messaggi mostrati dalla campagna di Trump sulla base dei risultati di Cambridge Analytica hanno fatto la differenza nel determinare il risultato elettorale?

Sì, ma non dovremmo gonfiarlo. Sono scettico sull' efficacia di questi dati. La pubblicità online, ad esempio, è sempre più debole. Non si riesce neanche a convincere la gente a comprare un paio di scarpe.

[…] La principale fonte di propaganda e manipolazione mentale in America rimane la televisione: l'impatto di Fox News è molto più forte di questi annunci online. […] Aziende come la Cambridge Analytica, poi, si nutrono di soldi pubblici grazie ai contratti con il Dipartimento di Stato americano, la Nato e altre istituzioni simili. Il governo americano l'ha addirittura definita "diplomazia pubblica 2.0".

Quindi era tutto già noto?

La manipolazione mirata del processo politico c'è almeno dall' inizio della Guerra fredda. Ora è venuta in superficie, Molti abbandoneranno la loro visione teorica sul funzionamento della democrazia e capiranno che spesso passa da ditte oscure come la Cambridge Analytica, per quanto inefficaci. Solo pochi anni fa, il vostro primo ministro celebrava i consulenti politici americani come Jim Messina.

[…] I governi […] non avevano una strategia industriale sul digitale, certamente non in Europa. […] Le conseguenze più ampie di questi modelli (dipendenza, manipolazione, spostamento di lavoro) non erano ancora visibili. Inoltre, i critici che hanno messo in guardia su questi temi sono stati emarginati perché la "Big Tech" gode dell'egemonia nella conversazione intellettuale e politica e hanno i lobbisti per farlo.

Sarà così per sempre?

L'attuale assetto - beni e servizi gratuiti in cambio dei dati - non durerà in eterno. La pubblicità online è molto più fragile di quanto sembri. Tanto che le aziende con il loro carico di dati si sono diversificate in altre aree, inclusa la fornitura di servizi di intelligenza artificiale a imprese e governi.

Presto gli utenti scopriranno che gli toccherà pagare per la posta elettronica o le ricerche. Il costo di utilizzo è una soluzione già sostenuta da alcuni dei primi investitori su Facebook. È il prezzo da pagare per non aver investito in un'infrastruttura digitale pubblica.