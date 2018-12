“QUANDO TI GIRANO LE PALLE E IL CERVELLO, STAI A POSTO”, VENDITTI E SEGRETI DA FIORELLO – LE SIGARETTE MAI SPENTE, I CONCERTI PER IL QUARANTENNALE DI ‘SOTTO IL SEGNO DEI PESCI’, I 70 ANNI E I COFANETTI CELEBRATIVI (“QUELLI TE ‘SECCANO’ PROPRIO, LI FANNO USCIRE DIRETTAMENTE DE MOGANO”), LA QUARTA NIPOTINA E ‘NOTTE PRIMA DEGLI ESAMI’ CANTATA AL MATRIMONIO DI SALZANO GUARDANDO LO SMARTPHONE: “QUANDO VEDO LA ROMA NESSUNO MI DEVE ROMPERE I COGL…” - VIDEO

Sigarette mai spente sulla radio che parla. “Ma Venditti ha smesso di fumare? Prima veniva con 4 pacchetti, adesso ne ha solo due”. “Fiorello, gli altri due li ho già fumati”. Venditti show a “il Rosario della Sera” su Radio Deejay e un’alta marea di canzoni, battute, cicche di ricordi. Alla festa dei 40 anni di Repubblica – racconta lo showman siciliano – a un certo punto vedo i vigili del fuoco che corrono dietro le quinte. “No, niente, è Antonello che fuma e ha fatto partire gli allarmi”. “Strano, sono un professionista, uno di quelli che ha provato a fumare anche sotto la doccia”, replica il cantautore. “Al matrimonio di Salzano mi hanno chiesto di cantare mentre guardavo la partita. Quando vedo la Roma nessuno mi deve rompere i cogl.... Sono rimasto seduto, con un occhio allo smartphone e la sigaretta in mano, è uscita fuori una versione perfetta di “Notte prima degli esami”.

Scalda la voce per i due concerti romani di venerdì e sabato (“E’ inutile che v’agitate so’ già sold out ma il tour riparte a marzo”). Si festeggiano i 40 anni di ‘Sotto il segno dei Pesci’. “L’ho fatto anche per far scivolare in basso il fatto che l’anno prossimo faccio 70 anni. Ti iniziano a dire è vecchio, quando va in pensione e poi ti fanno quei cofanetti funebri “The Ultimate album”, “quelli te seccano* proprio, li fanno uscire direttamente de’ mogano”. In forma smagliante: “Quando ti girano le palle e il cervello, stai a posto”. Oggi gli nasce la quarta nipotina. “Mio figlio Francesco Saverio è un bombarolo. Quando canterò Peppino, che è dedicata a lui, dirò Peppino, ora basta, fermate”. Il nome? Andrebbe bene Nebraska, Nebraska Venditti. Sarebbe anche un omaggio a Springsteen. Basta che non si chiami come una mia canzone…”

*Te seccano: espressione romanesca per indicare persone o cose che portano sfiga

