“L’ITALIA E’ IL PAESE CHE AMO”. NO, NON LO HA DETTO BERLUSCONI MA AFEF! - L’EX MODELLA CELEBRA I 30 ANNI DALL’ARRIVO IN ITALIA: “CERTO, MI È CAPITATO DI SENTIRMI DIRE: ‘VATTENE A CASA TUA’ MA IO NON CI PENSO PROPRIO! - QUELLO CHE HO IMPARATO DI PIÙ IN TUTTI QUESTI ANNI IN QUESTO PAESE È CHE…”

Dalla bacheca facebook di Afef Jnifen

Oggi festeggio 30 anni esatti dal mio arrivo in Italia. Da quando ci sono venuta a vivere stabilmente. L'amore per un uomo mi ha fatto scoprire un sentimento ben più duraturo per un intero Paese. Conoscevo già l'Italia, dalla Tunisia ero venuta qualche volta in vacanza e per shopping. E poi, come modella, facevo la spola tra Parigi e Milano. Ma è dalla fine del gennaio del 1987 che non l'ho più lasciata.

Mia madre, con sensibilità tutta femminile, aveva già intuito tutto. Quando andai a trovarla per dirle che sarei andata all'estero, mi disse: "So che questa volta è per sempre". Vivevo già da sola, in un'altra casa, per rivendicare la mia indipendenza. Unica femmina su 6 figli, educati e cresciuti nell'amore.

Grazie al ruolo di ambasciatore di mio padre, in realtà, in Tunisia avevo già vissuto con discontinuità, girando tra l’Iraq, Libano, Libia e gli altri paesi arabi. Poi Parigi, la moda, le sfilate. E finalmente l'Italia. Sì, lo dico con affetto, con orgoglio e con un sorriso: ho avuto l'opportunità e il privilegio di scoprire, conoscere e amare l'Italia. Gli abitanti, i costumi, la cultura, l'arte, la musica, il cinema, i monumenti, la natura, la lingua, i dialetti, la cucina, il gusto, le abitudini, i tic, la simpatia, la capacità di passare attraverso tempi non facili e di saper sempre ripartire.

Caratteristiche che ho assimilato giorno dopo giorno, perchè chi vive in Italia, senza essere nato qui, non se ne rende conto ma un giorno si sveglia e realizza di comportarsi come gli italiani. Di più: di pensare, arrabbiarsi , muovere le mani e alla fine ridere come solo gli italiani sanno fare.

Certo, mi è capitato di sentirmi dire: "Vattene a casa tua". Ma, a parte il fatto che un atteggiamento di rifiuto verso chi arriva da oltre i confini del proprio Paese serpeggia, in misura minore o maggiore, in tutti i paesi (anche tra i tunisini in patria c'è chi si rivolge agli stranieri apostrofandoli con un: "Tornatevene da dove siete venuti"), il punto è che...io non ci penso proprio!

Perchè questa è anche casa mia, sono naturalizzata italiana dal 1992, e l'Italia è il Paese in cui ho trascorso la maggior parte dei miei 54 anni, e in cui è nato il mio Sammy, bello ( Ecco qui che esce la mamma Italiana ) come può essere il figlio di un matrimonio tra un padre italiano e una mamma tunisina.

Qualche tempo dopo essermi trasferita qui, sentii due frasi sul carattere degli italiani che mi colpirono. Erano di un signore che, mi fu spiegato, era stato giornalista, scrittore e sceneggiatore de "La dolce vita" di Federico Fellini: Ennio Flaiano. La prima era: "La situazione è grave, ma non seria". La seconda: "In Italia la linea più breve tra due punti non è la linea retta, ma l'arabesco".

Espressione che mi rimase impressa anche perchè il termine"arabesco" rimanda ai disegni sulle superfici perimetrali delle moschee, quelli che in italiano ho sentito definire anche come "ghirigori", parola che mi ha sempre divertito. Ho sempre pensato che l'autore intendesse riferirsi, con ironia, a certi aspetti della vita pubblica italiana, per esempio ai tempi biblici della burocrazia. Ma quello che ho imparato di più in tutti questi anni è che la vita gli italiani non se la vogliono complicare, l'abbracciano sempre con fiducia generosità e ottimismo.

Grazie per avermi dato una seconda patria!