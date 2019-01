“SALVIA TI AMO” – MOMENTI DI IMBARAZZO AL PROGRAMMA “L’EREDITÀ” PER L’AFFERMAZIONE SCONCLUSIONATA DI UN CONCORRENTE: NON SAPENDO LA RISPOSTA ESATTA, URLA IN STUDIO - FLAVIO INSINNA RIMANE BASITO, MA POI LO BACCHETTA… (VIDEO)

A L'Eredità c'è un nuovo campione, il più improbabile: tal Salvatore, che nel corso della puntata del quiz pre-serale condotto da Flavio Insinna sabato 29 dicembre ha più volte dimostrato di sapere poco e niente.

Ma tant'è, è riuscito in modo piuttosto rocambolesco, fortunato e casuale ad arrivare al gioco finale de La Ghigliottina (non ci credeva neppure lui), dove ovviamente non ha indovinato la risposta misteriosa. Ma Salvatore ha dato scalpore soprattutto in precedenza, nel corso di un altro gioco della puntata: la (scontata) risposta che doveva dare era San Siro, lo stadio di Milano.

Ma niente da fare, proprio non gli veniva. Così, poco prima del fatidico gong, Salvatore ha urlato: "Salvia ti amo". Basito Insinna: "Come?". A quel punto Salvatore ha spiegato: "Dato che non la sapevo ho scelto di dire qualcosa di vero". Dunque, il conduttore, ha dimostrato di non aver gradito troppo la piazzata.

Il punto è che Salvatore ha dichiarato in diretta tv l'amore per sua figlia, che si chiama Salvia. Per lo sconcerto del pubblico, di Insinna e del popolo di Twitter, che ha ricoperto di sfottò Salvatore. Gelo su Rai

