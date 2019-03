“SE MI SI CHIUDE IL MICROFONO COSÌ DA CAFONE ME NE VADO” – VIDEO: VOLANO STRACCI TRA MARIO GIORDANO E LUISELLA COSTAMAGNA A “FUORI DAL CORO” – LA GIORNALISTA: “UNO STATO SERIO DEVE DIFENDERE I CITTADINI. LA LEGITTIMA DIFESA ESISTE GIÀ”, E L’EX DIRETTORE DEL TG4 LA PRENDE MALE: “STAI DICENDO UNA BESTIALITÀ”, POI LE CHIUDE IL MICROFONO E PARTE IL CASINO… - VIDEO

Volano stracci tra i due conduttori di Fuori dal coro, ovvero Mario Giordano e Luisella Costamagna. Scontro totale su Rete 4, con la Costamagna zittita ben due volte da Giordano. In studio si parlava della legge sulla legittima difesa in via d'approvazione, dunque viene mostrata una clip sui casi celebri degli ultimi anni. Il sottopancia recitava: "Da domani difendersi sarà legittimo".

Dura però la Costamagna: "Uno Stato serio deve difendere i cittadini e non invitarli a difendersi da soli. Trovo strumentale questo titolo, la legittima difesa esiste già in questo Paese". E Giordano azzanna: "Luisella, stai dicendo una bestialità, questa legge non invita ad armarsi".

A quel punto lei replica: "Non ho mai detto armarsi, ho detto difendersi. Non dici bestialità su una cosa che non ho detto". Giordano non ci sta, e chiude la discussione in modo clamoroso, spegnendole il microfono. Dopo qualche minuto la chiama: "Luisella è sopravvissuta?". Dunque lei torna in studio e pretende delle scuse, che però non arrivano: "Io partecipo per esprimere un’opinione che molto spesso è diversa dalla tua. Se ho la possibilità di farlo lo faccio, se invece mi si chiude il microfono così da cafone, me ne vado. Dimmelo, me ne devo andare? Dimmi mi spiace, scusa. Una persona normale dice scusa, mi spiace, sono stato un cafone".

Durissima l'ultima risposta di Giordano: "Io credo che ai nostri spettatori di tutto ciò non gliene frega nulla. Visto che il tuo commento non c’è stato, commento io con un’altra cosa". Amen.

