“LO SHARE PER ‘FIRENZE SECONDO ME’ E’ AMPIAMENTE SOTTO IL LIMITE IMPOSTO DA BRUXELLES” - I TWITTAROLI SFOTTONO RENZI E IL SUO SUPER FLOP TV: “IERI SERA SU ‘NOVE’ SONO ANDATI IN ONDA NELL’ORDINE RENZI, CORONA E SIFFREDI. CAZZARO, CAZZONE E CAZZUTO” - “RENZI PARLA DANDO L'IMPRESSIONE DI SAPERE LE COSE ANCHE QUANDO NON SA UN CA...O. QUALITÀ RARA E DA COLTIVARE”, “HO VISTO PARTE DELLA PUNTATA E MI E’ VENUTA VOGLIA DI TORNARE A MATERA”

MEME SULLA TRASMISSIONE DI RENZI SU FIRENZE

#firenzesecondome 1.8% battuto anche da La Fabbrica dei Biscotti su Tv8 (2.2%) #renzi #ascolti

Share per #FirenzeSecondoMe ampiamente sotto il limite imposto da Bruxelles. #16Dicembre

DEBUTTO SOPRA LA MEDIA DI RETE PER “FIRENZE SECONDO ME” ALL’1,8% DI SHARE CON PICCHI DI OLTRE 450.000 TELESPETTATORI PROGRAMMA PIU’ VISTO DELLA GIORNATA #FIRENZESECONDOME PIU’ COMMENTATO SUI SOCIAL SU NOVE IN PRIMA SERATA: FIRENZE SECONDO ME (Ep.1)

Grazie a @nove a per aver creduto in Firenze Secondo Me, a @matteorenzi ed a tutti quelli che si sono adoperati per rendere possibile che #firenzesecondome fosse migliore risultato della giornata di #nove

Ma chi ha avuto la brillante idea di programmare #FirenzeSecondoMe (367k 1.8%) contro #cittasegrete (1508k 8.3%)? Proprio una scelta vincente eh #maiunagioiaperrenzi

ma che senso ha avere tra le mani un evento tv come #FirenzeSecondoMe e mandarlo a schiantarsi il sabato sera (367.000 spettatori e l'1,8% di share)? Misteri tv.

mandare in onda #renzi in una rete senza identità, 'appaltata' al fatto quotidiano, con crozza come figura cardine, era un suicidio in partenza. un peccato, perché il prodotto è davvero valido. e ovviamente si parlerà di tutto tranne che di contenuto. #firenzesecondome

Quindi per @matteorenzi ha fatto l’1,8% su @nove. Vedo che venerdì le repliche di Crozza han fatto il 2,8%, Giovedì un documentario sui papi lo 0,8%, mercoledì un film l’1,6% e martedì sempre un film l’1,3%.

Nei precedenti dieci sabato su canale @nove la media è stata di 1,7%. Su 10 volte, 7 è andata in onda una replica di #FratellidiCrozza Direi che #FirenzeSecondoMe si è tenuta nella norma: vediamo se migliora. @matteorenzi

Ieri sera su Nove sono andati in onda nell’ordine Renzi, Corona e Siffredi. Cazzaro, cazzone e cazzuto. {@gianni_belletti} #FirenzeSecondoMe

Spoiler per chi non ha visto il documentario di Renzi. E niente, alla fine il PD muore. {@rosneve} #renzi #firenzesecondome #nove

Guardando la trasmissione, balza evidente quello che ormai tutti dovrebbero aver capito: Matteo Renzi parla dando l'impressione di sapere le cose anche quando non sa un cazzo. Qualità rara e da coltivare... #FirenzeSecondoMe

Ma non smette più di parlare #renzi #Firenzesecondome

Nel documentario Renzi ha prestato particolare attenzione alla cappella dei Bardi, famosi banchieri della città nel Basso Medioevo. Con tutte le bellezze di Firenze, chissà perché proprio quella. {@LoryDonatella} #renzi #firenzesecondome #nove

Ieri ho visto una parte di #FirenzeSecondoMe con Matteo Renzi e mi è venuta voglia di tornare a Matera.

Al di là dell'aspetto politico (Renzi non mi è mai piaciuto), #FirenzeSecondoMe è stata una bella e piacevole ventata di cultura e arte in una TV dominata dalla "spazzatura"

Per curiosità ho guardato un po' #FirenzeSecondoMe. #Renzi che imita Alberto Angela è molto più ridicolo di quando parla l'inglese.

Reddito di cittadinanza, nuovi calcoli: la cifra potrebbe crollare da 780 a 80 euro. Quindi il passo successivo sarà Di Maio che presenta il documentario “AvellinoSecondoMe”. {@GiovyDean} #dimaio #80euro #firenzesecondome #redditocittadinanza #redditodicittadinanza

#DiMaio risponde a @matteorenzi. Grillini in giubilo: dal 29 Febbraio 2019 partirà su @RaiUno “Il San Paolo secondo me”. Lo storico stadio visto con gli occhi di uno dei suoi protagonisti, che lì si è formato, ha lavorato, ci è cresciuto. #FirenzeSecondoMe

Si può condividere o meno le sue scelte, sia politiche che strategiche, e si può stimare come no. Però a @matteorenzi va detto grazie per averci presentato una delle città più belle del mondo da dentro. Spero saremo tutti d’accordo. #Firenzesecondome

Se questo grande Paese, sapesse fare tesoro del grande patrimonio artistico che ha l’inconsapevole fortuna di avere , potrebbe guardare al futuro con serenità. #FirenzeSecondoMe @nove