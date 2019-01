2. FRANCESCA BARRA SCATENATA A “LA ZANZARA” POLEMIZZA CON EMIS KILLA E CRUCIANI: “NON È VERO CHE VIENI TRADITO SE NON LA LECCHI. OGNUNO GODE COME VUOLE. LUI VUOLE DIRE ALLE RAGAZZINE CHE È BRAVO A FARE CERTE COSE” – “IL TRADIMENTO TRA ME E CLAUDIO È IMPOSSIBILE” – GALLERY: LE FOTO HOT DEGLI "HARRY E MEGHAN LUCANI" NUDI CENSURATE DA INSTAGRAM

Da “la Zanzara – Radio24”

“Cunnilingus? Fra tutte le cose che si possono fare, non la metto fra le cose più importanti. Preferisco dare. Sono una persona molto generosa”. A La Zanzara su Radio 24 la giornalista Francesca Barra torna a polemizzare con Emis Killa, il quale aveva scritto su Twitter “Se non leccate la figa sarete sempre cornuti. E ve lo meritate onestamente”.

“Penso sia deleterio – dice la Barra - per una persona così influente tra i giovani imporre dei gusti sessuali e dire ai ragazzi come godere. Perché io ho immaginato la seguente scenetta: un ragazzo, un suo fan, di 16-17 anni legge questo messaggio, va a casa dalla fidanzatina e dice, pur di non essere tradito apri le gambe, vediamo dove devo mettere la lingua. E sta ragazzina, poverina, che inibita da tutto questo dice va bene. L’educazione sessuale è una cosa seria”. “Non devi dire – insiste – che sarai tradito se non la lecchi. Perché per quanto mi riguarda io ti tradisco se ascolti Emis Killa.

La verità invece è che noi dobbiamo dire ai giovani che ci sono altri motivi per cui tradire e che si può anche non provar piacere a farsela leccare o a leccarla. Sono equilibri interni di coppia”. “Emis Killa – dice ancora la Barra - ha voluto semplicemente fare un’uscita per cercare di creare ancora più mito intorno alla sua figura e di piacere ancora di più alle ragazzine. Ha voluto dire io sono bravo a far provare piacere. E poi sarà stato tradito lo stesso, questo lo possiamo dire. Non è vero che sei cornuto se non lo fai. E soprattutto una ragazza può avere la libertà di poter dire non mi piace”.

Io non ho mai conosciuto una donna cui non piace il cunnilingus, dice Cruciani: “Ma non è vero, ma chi frequenti. Io te lo posso anche smentire questo. Io credo sarebbe uno spreco non usufruire della voce di Claudio Santamaria. Preferisco la voce che farlo stare zitto. Per me lo scambio erotico e di coppia è un gioco di parti e preferisco non essere egoista. Se preferisco dare più che ricevere? Se la mettiamo sul personale. Ma non accetterei il rifiuto dell’uomo a farlo”. “Il tradimento – prosegue – non ha nulla a che fare col letto. E comunque è impossibile che Claudio lo faccia. Noi stiamo talmente bene, ma ormai la fedeltà è più eversiva del resto. E poi quando ti sposi, fai anche una promessa”.

