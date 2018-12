“SONO UNA DONNA NUOVA E LIBERA” – PAOLA BARALE A “OGGI”: “HO FINALMENTE CAPITO CHE STO BENE ANCHE SENZA UN COMPAGNO: SINGLE NON VUOL DIRE ESSERE SOLI” – “IO VOGLIO VIVERE, NON SOPRAVVIVERE. HO SCOPERTO CHE LA LIBERTÀ È UNA COSA MERAVIGLIOSA. NON MI PRECLUDO NULLA. UN BEL LAVORO MI MANCA, MA DA UN ANNO STO PREPARANDO UN…” – FOTOGALLERY ZOZZONA: IL MITOLOGICO CALENDARIO DEL 2000 PER “GQ”

Anticipazione stampa da “Oggi”

paola barale 9

«Una donna nuova. A vent’anni immaginavo di arrivare alla mia età con tutta un’altra situazione. I miei stanno insieme da sempre, credevo che anche per me ci sarebbe stata una vita di coppia. Invece ho finalmente capito che sto bene anche senza un compagno: single non vuol dire essere soli. Io voglio vivere, non sopravvivere. Ho scoperto che la libertà è una cosa meravigliosa. Ecco, la verità è che sono una donna nuova, ma anche una donna infinitamente libera. Mentalmente ed emotivamente. Non mi precludo comunque nulla».

paola barale 8

Così dice Paola Barale in un’intervista al settimanale OGGI, da domani in edicola, in cui confida: «Un bel lavoro mi manca, anche se da un anno sto preparando un progetto con Cristina Bugatty (famosa attrice transgender, ndr), una sketch comedy per il Web e non solo».

