“VI LOVVO” – UNO STREPITOSO CROZZA IRONIZZA SU SALVINI CAMBIATO DALL'AMORE PER FRANCESCA VERDINI SOPRATTUTTO SULLA QUESTIONE MIGRANTI: "APRIAMO I PORTI DELLA FRATELLANZA, GETTIAMO L’ANCORA DEL SORRISO" - VIDEO

Da repubblica.it

crozza salvini

Maurizio Crozza nei panni di Matteo Salvini. Nel corso di 'Fratelli di Crozza', in onda su Nove, il comico genovese ha interpretato il ministro dell'Interno ironizzando su un possibile cambio di atteggiamento, soprattutto sui migranti, dopo l'inizio della sua relazione con Francesca Verdini.

