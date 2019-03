LESBICATE DA SPICE GIRLS! MEL B LANCIA LA BOMBA: "HO FATTO SESSO CON GERI HALLIWELL. HA DELLE SPLENDIDE TETTE" – LA RIVELAZIONE IN UN TALK: “GERI MI ODIERÀ PER QUESTO E SUO MARITO MI UCCIDERÀ! (IL MARITO E’ CHRIS HORNER, TEAM MANAGER DELLA RED BULL) - A RISCHIO IL TOUR DELLA GRANDE REUNION DELLA BAND?

Sandra Rondini per il Giornale

MEL B GERI HALLIWELL

Mel B, che ha fatto coming out anni fa come bisessuale, come racconta il Sun di aver fatto sesso con Geri Halliwell.

Una rivelazione che potrebbe mettere a rischio il tour delle reunion delle Spice Girls, dopo mesi di prove intensissime e un notevole battage pubblicitario utile per la prevendita dei biglietti.

Mel B, al secolo Melania Brown, ha lanciato la sua rivelazione bomba in una puntata dell talk show britannico Piers Morgan’s Life Stories. Seduta tra il pubblico era presente anche un’altra Spice Girl, Mel C. Dopo l’incredibile rivelazione, pressata dal conduttore Piers Morgan, entusiasta per l'inaspettato scoop, ha ammesso: "Geri mi odierà per questo perché è così perfettina ed elegante ora nella sua bella casa di campagna con il suo ricco maritino, ma è un dato di fatto.

MEL B

È successo solo una volta, ci abbiamo semplicemente riso su e questo è tutto". "Comunque ha aggiunto - in mia difesa, Geri ha delle splendide tette". Quindi, ha ammito verso il pubblico in studio che, però, è ammutolito. Anche Mel C era visibilmente pietrificata.

"Questa è una notizia bomba – ha esclamato il conduttore - Non l'hai mai ammesso prima. La gente sarà affascinata da questa storia". La cantante ha confermato di non averlo mai rivelato prima: "L’ho fatto adesso e suo marito mi ucciderà! Comunque, spero tanto che Geri non lo neghi perché è stata una bella cosa successa tra di noi e anche divertente". Oggi la Halliwell ha 46 anni ed è sposata felicemente dal 2015 con Christian Horner, ex pilota e ora team manager della Red Bull Racing. "Essere sposati con Christian è tutto ciò che ho sempre voluto", aveva detto la ex Ginger Spice ospite tempo fa dello stesso show televisivo.

spice girls

Una fonte avrebbe rivelato al Sun diversi dettagli sulla notte di passione tra le due Spice. Risalirebbe a quando Spice si erano trasferite tutte insieme in una casa a Maidenhead, nel Berkshire. Era la metà degli anni Novanta. A quei tempi Mel B e Geri erano inseparabili. A legarle erano proprio la loro stravagante personalità. Capitava, poi, spesso che le due prendevano e partivano da sole in vacanza senza il resto della band.

