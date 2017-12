dandolo patrizia d asburgo alessandro sallusti

Alberto Dandolo per Dagospia

"JOURNALISTS" NEWS

- Si mormora che ben presto due direttori della galassia berlusconiana, il direttore del TG5 Clemente Mimun e il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti si trasferiranno a Palazzo Madama per volontà del Cavalier Pompetta. Al loro posto? Se la contendono Augusto Minzolini e Giorgio Mulè, dicono...

- Si sussurra che un giovane e lanciato giornalista sia in amore con una amazzone del Banana assai potente ed influente...di chi stiamo parlando?

GNOCCA NEWS

- Si sussurra che la lesbo-cheap ereditiera Elettra Lamborghini già stia frignando prima ancora di partire per l'Isola dei morti di fama. Si dice che abbia imposto un veto su un nome di una sua competitor. Di chi si tratta? Ah, meglio non saperlo...

clemente mimun

- Tutti a chiedersi chi sia e se ci sia un nuovo amore per la statuaria Alessia Ventura, ex di Pippo Inzaghi. Eppure basterebbe chiedere a qualche segretaria dei piani alti di una nota tv per svelare l'arcano...

alessia ventura

- Il mistero si infittisce e l'affare si ingrossa. Francesca Barra e Claudio Santamaria sono convolati o no a giuste nozze? Pare proprio di sì...

- Il motivo per cui l'attrice Anna Safronick è in forte ascesa in Mediaset? Semplice! E' entrata nella scuderia del potente Beppe Caschetto.

FRANCESCA BARRA E CLAUDIO SANTAMARIA

- Pare che la rampicante giornalista Annalisa Chirico (“Il Giornale”, “Il Foglio”) sia entrata nelle grazie del Giglio Magico attraverso il tesoriere del Pd ed ex moroso della Boschi, Bonifazi. E subito si parla di una candidatura alle prossime politiche.

- Chi sarà la opinionista della prossima edizione dell'Isola dei Penosi? Indizio: non è un uomo, non è trans e non è gay….

GAY NEWS

FRANCESCO BONIFAZI ANNALISA CHIRICO

- Cristiano Magioglio mejo di Costantino Vitaliano ai tempi d'oro. Per un ospitata in discoteca e un paio di canzoni pare che riesca ad intascare ben 15mila euro suonati...

- Chi è quel concorrente del Gf Vip che prima di entrare nella casa si è sollazzato con due escort siciliani a cui chiedeva di farsi ciucciare i capezzoli? Ah, non saperlo...

giacomo urtis e soleil sorge

- Qualcuno dica a Giacomo Urtis che il nuovo assistente che gli hanno proposto non ha mai battuto a macchina. Ma IN macchina! Pare sia il gigolò piu gettonato di Parco Lambro...pare...

INDOVINELLO DELLA SETTIMANA

Qualcuno avverta il calvo allenatore che gira voce che ami contemplare giunoniche signorine far sesso selvaggio con ragazzotti raccattati su siti specializzati. Ovviamente è cosa nota che sia lui a sganciare la grana...

