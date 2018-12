LET'S TWEET AGAIN! TUTTI PAZZI PER LA LEOSINI, SU ''OLINDO E ROSA, DUE PASTORI SCESI DA UN PRESEPE SBAGLIATO'', E ''IL FASCINO DI ROSA BAZZI, CON TUTTO IL RISPETTO, NON ERA CERTO DI UN FULGORE USTIONANTE''. I DUE FRATELLI CASTAGNA IN TV PER SMENTIRE LE RICOSTRUZIONI DELLE ''IENE'' (MAI CITATE NEL PROGRAMMA) SUI BUCHI DELL'INCHIESTA

Francesco Canino‏ @fraversion

a marzo Franca Leosini compie 85 e ha una grinta che ci travolge tutti a colpi di lessico ardito, lacca Cadonett e ciglia finte. #StorieMaledette

franca leosini storie maledette

Scusa ? Suca !‏ @ScusaSuca

#StorieMaledette il ritorno

francesca fagnani‏ @francescafagnan

Leosini: “Olindo e Rosa, due pastori scesi da un presepe sbagliato”. Poi uno dice perché la si ama così #Leo si era #StorieMaledette

Virginia Raffaele‏ @VirgiRaffaele

“Vabbè, ma tanto il cielo è uno solo” I bambini ne sanno sempre di più. #StorieMaledette

Salvo Sottile @salvosottile

Franca usa il rigore come un pennello per tinteggiare i suoi ritratti in chiaroscuro. La Bibbia che ha davanti è un canovaccio scritto da lei pagina dopo pagina. Il suo modo per dire a tutti che questo mestiere non si improvvisa #storiemaledette

Bianchi Marina‏ @BianchiMarina2

“Il fascino di Rosa Bazzi, con tutto il rispetto, non era certo di un fulgore ustionante” #Francasopraognicosa #StorieMaledette

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

Legge il gobbo, legge il copione. Le critiche più feroci per le conduttrici qui scompaiono. La Leosini legge, scandisce, intona in modo quasi teatrale. La forza è nella scrittura, la sua, che non lascia nulla al caso. #storiemaledette

Paolo Di Martino‏ @Cascavel47

Fabrizio Corona da Giletti: “Il mondo della criminalità mi ama molto. Con Asia Argento? È normale che abbiamo preso dei soldi”

fabrizio corona massimo giletti

Selvaggia Lucarelli‏ @stanzaselvaggia

I fratelli Castagna hanno querelato un documentario sul Nove andato in onda ad aprile, le cui tesi sono state riprese in buona parte da Le iene, diffidate a loro volta. #StorieMaledette

Francesco Canino‏ @fraversion

Franca Leosini ultimo baluardo contro il “vento revisionista e innocentista”. Ma facciamola subito ministra della giustizia! #StorieMaledette

franca leosini e i fratelli castagna

Andrea Conti @IlContiAndrea

È così Franca ha messo a tacere il mormorio del revisionismo mediatico, in due ore fitte. Fermo restando i responsi dei tre gradi di giudizio e l’opera di 26 giudici #StorieMaledette

Davide‏ @drepanensis

Se credete all’innocenza di Rosa e Olindo sulla base di un servizio delle Iene vi meritate Salvini e Di Maio al governo #StorieMaledette

Mario Manca‏ @MarioManca

franca leosini storie maledette

Le litigate furibonde, il fastidio per il sonaglino che rimbalzava sul pavimento, la denuncia per uno spinone troppo violento. Tutte cose accuratamente omesse dai servizi de #leiene. #storiemaledette

Selvaggia Lucarelli @stanzaselvaggia

Due fratelli a cui sono stati uccisi madre, sorella, nipote costretti a difendersi ancora dopo 12 anni dal fango gettato addosso da giornalisti mitomani. Quanti danni può fare il revisionismo giudiziario in tv. #StorieMaledette

Mario Manca‏ @MarioManca

Ventisei giudici hanno condannato Olindo e Rosa all'ergastolo ma, ehi, nulla che un servizio montato ad arte e senza contraddittorio di venti minuti non possa confutare. #StorieMaledette

Daniele Bocciolini‏ @AvvDBocciolini

Si può rivedere un processo anche se la sentenza di condanna è definitiva. #FrancaLeosini a #Storiemaledette sta però allontanando magistralmente l’onta che i famigliari delle vittime stanno subendo da anni: di essere coinvolti nella #strage #erba @StorieMaledette @RaiTre

nonleggerlo‏ @nonleggerlo

S'era capito subito, dal taglio del pantalone, che a livello giornalistico #Corona non avrebbe cavato mezzo ragno dal buco. #nonelarena #Giletti #Rogoredo

fabrizio corona massimo giletti

Francesco Mennillo‏ @AvvMennillo

La strage di Erba nel programma della Leosini: «Fabrizio Corona faceva le riprese durante la veglia»: Storie Maledette cerca di stoppare il revisionismo su Olindo e Rosa Romano

Daniela‏ @danielatulli

A Corona avrebbero dovuto dare altri 2 anni solo per come si è comportato in questa tragedia ed anche nell'omicidio di Chiara Poggi #StorieMaledette

Marco Leardi ?‏ @marcoleardi

#Corona inviato di #nonelarena davvero poco credibile. Tra l'altro cosa avrebbe mai scoperto? Del boschetto di Rogoredo si parla ormai da tempo. La prima in tv fu #StriscialaNotizia

A_23‏ @dr_A23

Non ho capito dove sta il grande servizio di Corona, è entrato, ha fatto 10 passi, l'hanno riconosciuto e l'hanno gonfiato come una zampogna. FINE.

i fratelli castagna a storie maledette

Claudio Coccoluto @coccodj

Corona nel Boschetto, i lupi cattivi, biancaneve..,manca solo la principessa sul pisello... #nonelarena

poggers‏ @accxtwitt

#NonelArena devo ammetterlo, ho rivalutato un po' #Corona. Prima pensavo fosse un imbecille, ora penso che sia un coglione imbecille

ateamente ? ?‏ @nowayGrace

Giletti, tu a Corona, nel boschetto di Rogoredo, dovevi fargli prendere la residenza. #nonelarena #giletti

i fratelli castagna a storie maledette

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

Capisco la necessità di creare l'attesa e di dare un senso al racconto televisivo, ma... quante chiacchiere. #Corona #nonelarena

Testimone di Jova‏ @PetuffoTanker

"il mondo della criminalità mi ama molto perché sono uno che ce l'ha fatta." (F. Corona)

lele mora azuz marzouk

Massimo Galanto‏ @GalantoMassimo

"L'85% di chi lavora nel mondo dello spettacolo si droga, si fa di cocaina". #corona #nonelarena

Massimo Falcioni‏ @falcions85

a #nonelarena nessun cenno di #giletti a #corona sulla richiesta di 14 milioni di euro da parte del fisco. dimenticanza? o forse il programma è stato registrato prima di venerdi?

lele mora con azuz marzouk

carotelevip‏ @carotelevip

#storiemaledette quindi la @Raitre di @StefanoColetta2 stasera lo trasmette perché è in atto una campagna in favore dei due condannati in via definitiva e la difesa chiede la revisione del processo? Beh, allora è anche peggio di quello che credevo.

Giuseppe Candela‏ @GiusCandela

#StorieMaledette come la cassazione televisiva per i gialli, la credibilità della Leosini per "archiviare" i dubbi de #leiene. Il metodo però ha già sortito effetti, si è giunti al tifo da stadio per il caso tra innocentisti e colpevolisti. Così il danno è enorme.

fabrizio corona nel bosco