LEVANTE LEVA LE TENDE DA "X FACTOR" – LA CANTANTE NON E’ STATA CONFERMATA COME GIURATA – CON MARA MAIONCHI E FEDEZ NON CI SARA’ NEANCHE ERMAL META CHE HA RIFIUTATO LA PROPOSTA...

Da www.davidemaggio.it

levante

Levante leva le tende. E’ stata la scommessa dell’ultima edizione di X Factor e non può dirsi vinta. Sky e Fremantle hanno deciso di non confermare la cantante “con la riga in mezzo” per l’edizione 2018 del talent show di Sky Uno.

I confermati Mara Maionchi e Fedez, dunque, dovranno fare a meno della loro compagna di giuria. Poco male, però, visto che le cronache parlano di rapporti poco idilliaci tra Levante, il cantante meneghino e la compagna Chiara Ferragni. L’interprete di Alfonso è l’ennesima rappresentante del gentil sesso a faticare in quel di X Factor (come non ricordare le performance di Victoria Cabello e Skin?), sinonimo anche di un panorama che offre poco di valido e “accessibile”.

ermal meta a sanremo

La giuria di X Factor 2018: Ermal Meta rifiuta

La produzione ora è alla ricerca di un nuovi nomi. A questo proposito in quel di Milano Rogoredo avevano messo gli occhi su Ermal Meta, vincitore in coppia con Fabrizio Moro dell’ultimo Festival di Sanremo. Ma il giudice di Amici 16, in questi giorni protagonista di un “catfight” con il conduttore di #XF12 Alessandro Cattelan, ha risposto picche.

