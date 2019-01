Laura Rio per il Giornale

Il mistero resterà fino all' ultimo. Domani sera Celentano finalmente ci svelerà il suo tanto atteso cartoon Adrian, dalla gestazione infinita. Non si sa neppure come il Molleggiato lo vorrà presentare al pubblico. Si sa soltanto che le prime immagini del film animato saranno accompagnate da uno show live, in diretta su Canale 5 in prima serata, dal teatro Camploy di Verona. Non si sa se Celentano sarà presente (del resto tutti conoscono la sua imprevedibilità).

Di sicuro non ci saranno Michelle Hunziker e Teo Teocoli, che erano stati invitati a partecipare, ma che nei giorni scorsi durante le prove hanno deciso di lasciare per incomprensioni con Adriano riguardo il loro ruolo. Restano confermati, invece, Frassica, Ambra e Natalino Balasso. I tre, con o senza Celentano, dovranno accompagnare la presentazione del cartone animato. E il cantante potrà comparire nello show live delle altre otto puntate.

E, dunque, Mediaset, dopo una travagliata storia, confermata anche dagli episodi degli ultimi giorni, e da vari passaggi di editori, ha deciso di ospitare questo esperimento, un cartoon di cui lo stesso Celentano e la moglie Claudia Mori sono protagonisti, che affronta due tematiche importanti: l' amore tra l' uomo e la donna e la violenza su quest' ultima. In onda domani e martedì, proseguirà poi ogni lunedì per un totale di nove puntate. Sul palco a Verona, domani, è attesa Michelle Hunziker, che sarà affiancata da altri personaggi, tra cui Teo Teocoli, Nino Frassica, Natalino Balasso, per discutere dei temi sollevati dal cartoon.

Nel film Adrian è un orologiaio supereroe che porta lo spettatore in un futuro distopico, tra tematiche ambientaliste, poteri corrotti, egoismi e avidità. «Italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento, bocca ripida, segni particolari: nessuno», che vive «in via Gluck» (vi ricorda qualcosa?) ed è convinto che «non è con la violenza che si mettono a posto le cose del mondo», come recitano a tutto volume gli spot.

Un kolossal d' animazione che raccoglie grandi nomi dell' arte: ideato, scritto e diretto da Celentano, disegnato da Milo Manara, musiche di Nicola Piovani, supervisione ai testi di Vincenzo Cerami (scomparso nel 2013) che non ha potuto vedere il lavoro finito. Al lavoro per realizzarlo più di 1000 animatori, un' equipe di centinaia di tecnici, professionisti della scrittura, del disegno, del suono, della musica e della recitazione, per dare vita al mondo di Adriano. La storia si sviluppa in 9 serate ed è ambientata nel futuro dove un «Potere corrotto», che con l' inganno costringe il suo popolo ad una grigia omologazione, verrà combattuto da un semplice orologiaio (Adrian) mosso da ideali di «Libertà» e «Bellezza». Nella serie tutti i riferimenti più cari ai fan (e ad Adriano), dal quartiere di via Gluck, a tutte le tematiche sull' ambiente, la politica, il consumismo sfrenato e la violenza sulle donne. Il tutto condito con scene d' azione, amore, un pizzico di ironia e tanta, tantissima musica.

La colonna sonora della serie con la musica composta da Nicola Piovani - un doppio cd e triplo vinile limitato e numerato - sarà disponibile dal 25 gennaio (prodotto da Clan Celentano con distribuzione Universal Music Italia). Il progetto discografico conterrà molte canzoni del repertorio di Adriano e il remix di Benny Benassi di alcuni brani storici del cantante. Nel cofanetto alcune immagini del film oltre ad un ampio booklet disegnato da Milo Manara.

Paolo Giordano per il Giornale

Adrian è probabilmente uno dei progetti televisivi con la gestazione più complicata di sempre. L' idea di «trasformarsi» in un cartone animato era venuta a Celentano già nel 2005 e l' anno successivo era stata annunciata la pubblicazione di un cartoon nel periodo natalizio, al quale era previsto lavorassero anche Vincenzo Cerami e Paolo Conte. Ma poi non se ne fece nulla. A dire il vero, Celentano in forma animata si era già visto nel 1998 nel video del brano Che t' aggià dì cantato con Mina.

Ma solo più di dieci anni dopo, nel 2008, il Clan Celentano e Sky si misero d' accordo per il progetto Adrian.

Avrebbe dovuto andare in onda nel 2011 con 26 episodi girati in 3D. Da questo punto in avanti un calvario di annunci, smentite e rinvii, oltre a questioni legali e infuocati comunicati stampa in un garbuglio nel quale leggende e verità si mescolano senza spesso poterli distinguere. Imponente il cast scelto per realizzare un' idea di per sé imponente: il grande Milo Manara per i disegni, Nicola Piovani per le musiche e Vincenzo Cerami per coordinare i testi. Coproduttore la società Cometa Film.

Nel 2010 però il Clan fa causa alla Cometa e chiede un anno di proroga «per la complessità e innovatività del progetto». Nuovo produttore: stavolta è Mondo Tv, che però nel 2012 risolve il contratto, con successiva sfida legale. Si prova a cercare un produttore in Corea ma niente.

Dunque nel 2012 il Clan chiede a Sky una ulteriore proroga al 2014 oppure lo sdoppiamento della serie con 13 episodi nel 2013 e altrettanti nel 2014. A quel punto, Sky reagisce duramente chiedendo la risoluzione del contratto: «Anche l' ammirazione per quello che Celentano ha significato per la cultura popolare del nostro Paese non può giustificare oltre tre anni di ritardo».

Dura la replica, con successiva minaccia di ricorrere ancora a vie legali: «Dopo anni di duro lavoro alla nostra serie animata Adrian, Sky Italia ha improvvisamente richiesto la risoluzione del contratto». Punto e basta.

Quando Mediaset organizzò le due splendide serate all' Arena di Verona con il titolo Rock Economy, iniziò i confronti con il Clan anche per Adrian. E nel 2015 Pier Silvio Berlusconi annunciò l' arrivo del cartoon nella primavera del 2016 su Canale 5. Però Celentano e Mina iniziarono a lavorare a un nuovo disco insieme e il progetto animato slittò ancora. Prima al febbraio 2017. E poi senza data prefissata.

Nel luglio scorso è stata finalmente definita: gennaio 2019. Da molti giorni i promo televisivi sono in onda e anche questi, almeno a giudicare dai social, hanno creato qualche polemica.

Ora quindi siamo arrivati al traguardo di un percorso ultradecennale che è ancora avvolto dal mistero. Nel favoloso mondo di Celentano è difficile fare previsioni.

