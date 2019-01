LOTTA DURA NELL’ULTIMO WEEKEND DELLE FESTE, ANCHE SE C’È POCHISSIMO DA FESTEGGIARE, ALMENO DA NOI - VINCE “RALPH SPACCA INTERNET” (3 MILIONI 954 MILA EURO) CONTRO “AQUAMAN” (3 MILIONI 682 MILA EURO) - PIÙ CHE ONOREVOLE, CON 1 MILIONE 923 MILA EURO, IL TERZO POSTO DI “LA BEFANA VIEN DI NOTTE”

Marco Giusti per Dagospia

RALPH SPACCA INTERNET

Lotta dura nell’ultimo weekend delle feste, anche se c’è pochissimo da festeggiare, almeno da noi. Tra i due coatti un po’ salviniani, Ralph che sbraga Internet e Aquaman che difende i confini col tridente contro i pericoli che vengono dal mare, e la nostra adorabile Befana un po’ radical chic, con tanto di nasone, cappello e scopa volante, ma golfino in cachemire, alla fine vince Ralp spacca Internet 3 milioni 954 mila euro contro i 3 milioni 682 mila euro di Aquaman e il più che onorevole 1 milione 923 mila euro della Befana vien di notte.

LE PRINCIPESSE DISNEY IN RALPH SPACCATUTTO

Quarto posto quasi a pari merito per Van Gogh Sulla soglia dell’eternità di Julian Schnabel, Bohemian Rhapsody e Moschettieri del Re con 1 milione 241 mila euro i primi due e 1 231 mila euro il terzo. Ma siamo lì. Un po’ distanziati Il ritorno di Mary Poppins, 959 mila euro, Vice di Adrian McKay con 646 mila euro, Amici come prima, 521 mila euro, e Suspiria con 417 mila euro. Diciamo che nel giorno della Befana, la Befana di Paola Cortellesi non è riuscita a riprendere Ralph e Aquaman, ma si è comportata benissimo, mentre Van Gogh ha scalato il muro dei film d’arte e è riuscito a entrare tra i primi posti.

aquaman 9

Nella classifica totale dei film di Natale-Capodanno-Epifania, diciamo che in assoluto ha vinto Il ritorno di Mary Poppins con 11,5. Amici come prima con Boldi-De Sica, ormai spompato, con 8 milioni si classifica secondo tra i film festivi, ma primo degli italiani, anche se è probabile che la Befana riesca a raggiungerlo nei prossimi weekend, visto che è a 7,3 milioni. I Moschettieri del Re sta a circa 6, diciamo non male, ma neanche benissimo, forse perché non aveva un vero pubblico di riferimento.

aquaman 7

In America Aquaman con il bisteccone Jason momoa, alla sua terza settimana, è ancora solidamente primo con 30 milioni di dollari, per un totalino di 259 milioni e un totalone globale di 940 milioni, cioè quasi un miliardo. Ma nel box office internazionale le cose cambiano, perché vince Bumblebee, il terzo film dei Transformer, con 82,7 milioni, grazie soptrattutto alla sua uscita in Cina nel weekend, 59,4 milioni di dollari. Aquaman finisce secondo con solo 56,2 milioni.

aquaman 6

In America si fa avanti un piccolo thriller a low budget che non ha neanche tante critiche positive, Escape Room diretto da Adam Robitel con Deborah Ann Woll, 18 milioni di dollari di incasso con 9 milioni di budget. Batte sia Il ritorno di Mary Poppins, terzo a 15,7 milioni con 130 totale e 257 globali, sia Spiderman Un nuovo universo, quarto a 13 milioni co 133 totali e 257 globali.

In America Bumblebee è solo quinto con 12,7 milioni, un totale di 97 e un globale di 289. In odore di Golden Globe e di Oscar si sono mossi bene If Beale Street Vould Talk di Barry Jenkins, 1,8 milioni, arrivato questa settimana a 335 sale, e On the Basis of Sex di Mimi Leder, biopic su Ruth Bader Ginsburg, 1,6 milioni di dollari con 112 sale.

LA BEFANA VIEN DI NOTTE

Floppa pesantemente l’ultimo bizzarro film di Robert Zemeckis, Welcome to Marwen, solo 637 mila dollari, che si è visto tagliare 350 sale. Aumentano le sale, invece, sempre per motivi di Oscar, per A Star Is Born, che incassa altri 635 mila dollari, e Cold War, 93 mila dollari con 6 sale. Il film indiamo Simmba, con 1 milione di dollari di questa settimana, arriva a un totale di 4.

LA BEFANA VIEN DI NOTTE