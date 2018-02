Marco Baldini, la 'confessione' a Peter Gomez

“Linus mi prestò 100 milioni di lire e non li ho mai restituiti”, ammette Marco Baldini, ex deejay e spalla di Fiorello, nel corso de La Confessione a Peter Gomez, che torna in onda sul canale NOVE da venerdì 16 febbraio alle 23.00.

A causa dell’ossessione per il gioco d'azzardo, Baldini ha conosciuto la malavita. Su Carlo Zacco, figlio del boss Antonino (detto ‘Nino il Bello’) arrestato nel 1990 durante l’indagine ‘Duomo Connection’, lo showman dichiara: “Mi ha dato una grossa mano, non mi ha mai fatto estorsioni”. “Non è che la racconta così perché in fondo ha un po’ paura?”, incalza Gomez. “No, Carlo è un amico vero”, si difende Baldini.

Gli investigatori l’hanno ascoltato al telefono con Zacco: “Nelle intercettazioni, lei ha detto che Fiorello è un figlio di puttana, e che faceva i soldi mentre quelli intorno a lui prendevano le briciole”, chiede conto Gomez. “Sì, ma in quel periodo avrei potuto dire anche che il Papa si veste di verde”, ammette Baldini.

Durante la sua carriera, in radio e tv, il popolare speaker rivela: "Ho guadagnato più di 10 milioni di euro. Ma a causa del vizio per il gioco, i soldi li ho sempre visti passare”. Ora dice di essere sul lastrico, consumato dalla febbre da cavallo: “Non ho più niente, una volta ho perso 40 milioni di lire puntando sul ronzino sbagliato”. E aggiunge: “Sono andato ad un passo dal suicidio, ero sfinito da un certo tipo di vita”. Il demone però è ancora lì: “Lei gioca ancora?”, chiede Gomez, “sarei ipocrita a dire che ho smesso totalmente”.

