LUI, BELEN E L’ALTRA: CHE NOTTATA A MILANO! STEFANO DE MARTINO CONTESO DALL’EX MOGLIE E DALL’EX COMPAGNA GILDA AMBROSIO AL PARTY 'ADORO' DELL'ARMANI PRIVÉ – E QUANDO IL BALLERINO SI METTE ALLA CONSOLLE LA SHOWGRIL ARGENTINA SI SCATENA IN DANZE SENSUALISSIME – GILDA RISPONDE CANTANDO “T’APPARTENGO” – DE MARTINO SEMBRA PIU' PROPENSO VERSO... - AL PARTY C'ERA ANCHE MARCO BORRIELLO, EX DI BELEN E FLIRT DI GILDA AMBROSIO...

Da www.today.it

belen

Lui, lei, l'altra. Anche se, in questo caso, non si capisce molto bene chi sia lei e chi sia l'altra. Di certo c'è che Stefano De Martino, da sempre riservatissimo sulla sua vita privata, sta tentando un nuovo approccio con l'ex moglie Belen Rodriguez. Ed è per questo che quando le "gole profonde" di Tabloit.it si sono ritrovati davanti la (quasi) "rediviva" coppia accanto a Gilda Ambrosio, altra ex di De Martino, hanno fatto caso ad ogni dettaglio.

Incroci pericolosi a Milano

stefano de martino

Il pericoloso incrocio è avvenuto ieri sera al party Adoro dell'Armani Privé. I tre si sono ritrovati a pochi metri di distanza e non solo. Vicino a loro, infatti, c'era anche Marco Borriello, ex di Belen, con cui pare che anche Gilda abbia avuto un flirt (c'è poco da fare: le due sembrano avere gli stessi gusti!). Ma andiamo con ordine. Stando alle fonti del sito di gossip, al momento del loro arrivo Stefano e Belen non avrebbero salutato Gilda. La "guerra" tra ex sarebbe scoppiata in un secondo momento.

Belen balla, Gilda canta

gilda ambrosio

Solo nel momento in cui si sono aperte le danze, infatti, Stefano si sarebbe messo alla consolle. E proprio davanti alla consolle sarebbe arrivata prontamente Belen, tutta intenta a ballare sensualmente per attirare l'attenzione dell'ex marito. Poco dopo, però, alla consolle è arrivata anche Gilda, che avrebbe intonato la canzone 'T'appartengo'. "Insomma - scrive il magazine rosa - le due sono sembrate contendersi le attenzioni del ballerino napoletano". Chi l'avrà spuntata?

Di certo c'è che, in questo momento, Stefano è decisamente più propenso verso Belen. La coppia, infatti, sta provando a ricominciare dopo tre anni di lontananza. I due sono stati legati per tre anni ed hanno un figlio, Santiago, che sarebbe senza dubbio il più felice della possibile riconciliazione. "Ho scoperto che l'amore non è solo passione", ha detto Stefano a proposito del ritorno di fiamma con la ex. E lei ha spiegato che la situazione è in via di definizione: "E' lui il motore di tutto - ha dichiarato - anche perché è stato lui ad aver sbagliato".

gilda ambrosio 23

belen leotta belen doccia sexy su instagram 1 gilda ambrosio e giorgia tordin gilda ambrosio 20 gilda ambrosio 22 gilda ambrosio 24 gilda ambrosio 26 gilda ambrosio 32 gilda ambrosio 18 gilda ambrosio 21 gilda ambrosio 30 gilda ambrosio 31 gilda ambrosio 25 gilda ambrosio 19 gilda ambrosio 27 belen doccia sexy su instagram 5 belen rodriguez 2 belen doccia sexy su instagram 2 belen doccia sexy su instagram 3 mara venier stefano de martino belen rodriguez 1 gilda ambrosio 33 BELEN gilda ambrosio 6 gilda ambrosio 9 gilda ambrosio 16 gilda ambrosio 8 gilda ambrosio 5 gilda ambrosio 7 gilda ambrosio 4 gilda ambrosio 15 DILETTA LEOTTA BELEN gilda ambrosio 1 gilda ambrosio 3 gilda ambrosio 2 DILETTA LEOTTA BELEN DILETTA LEOTTA BELEN corona belen belen rodriguez STEFANO DE MARTINO FABRIZIO CORONA STEFANO DE MARTINO FABRIZIO CORONA belen rodriguez stefano de martino belen cecilia rodriguez con la sorellona belen belen belen scollatissima a sanremo young 4 BELEN 1 gilda ambrosio 12 gilda ambrosio 14 gilda ambrosio 11 gilda ambrosio 13 gilda ambrosio 29 gilda ambrosio 10 gilda ambrosio 28 belen scollatissima a sanremo young 5 BELEN RODRIGUEZ 1 belen belen belen belen BELEN SUDATISSIMA NELLA SAUNA belen belen belen BELEN RODRIGUEZ belen rodriguez 3

gilda ambrosio 17 GILDA AMBROSIO belen