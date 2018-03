A LUME DI CANDELA - AVVISATE RICCI: ‘AFFARI TUOI’ TORNERÀ SU RAI1 - LA D’URSO A ‘BALLANDO’, LA RAI BLOCCA L’OSPITATA? - IL PORTAVOCE DELLA BOLDRINI ROBERTO NATALE TORNA IN RAI DOPO IL FLOP ELETTORALE - ‘ULTIMO 5’, LA FICTION SLITTA? - ‘ZERO E LODE’ VERSO LA CHIUSURA - SAVINO CONDURRÀ I MONDIALI DOPO I ‘NO’ DI CHIAMBRETTI E BONOLIS? - HUNZIKER VUOLE BALLARE DA SOLA IN PRIMA SERATA - GIRANO IMMAGINI ‘HOT’ DI UN CONCORRENTE…

Giuseppe Candela per Dagospia

AFFARI TUOI TORNA SU RAI1 A MARZO 2019

affari tuoi alessandro vince mezzo milione 1

Avvisate Antonio Ricci! A sorpresa nella prossima stagione Rai1 porterà nuovamente sullo schermo Affari tuoi, il discusso game show condotto da Flavio Insinna fino al 17 marzo 2017. Il programma dopo un forte calo degli ascolti è stato sostituito da I Soliti Ignoti, lo show leader dell'access prime time guidato da Amadeus. Stando alle nostre informazioni ci sarà una vera e propria staffetta tra i due prodotti Endemol: a settembre I Soliti Ignoti e da marzo 2019 il ritorno di Affari tuoi. Il gioco dei pacchi quasi sicuramente non sarà condotto da Flavio Insinna.

BARBARA D'URSO A BALLANDO CON LE STELLE, LA RAI BLOCCA L'OSPITATA?

barbara d urso balla

La notizia circola ormai da settimane: Barbara D'Urso ballerina per una notte a Ballando con le stelle. Ipotesi confermata dalla conduttrice di Pomeriggio 5 e Domenica Live al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: "E’ la verità, l'invito mi è stato fatto da Carolyn Smith a nome di Milly Carlucci. L’invito è ancora valido e Mediaset mi ha autorizzato. Tutti sanno che la danza è una mia grande passione. Vedremo." Stando alle nostre fonti qualcuno a Viale Mazzini starebbe provando a bloccare questa ospitata non concedendo ancora l'ok finale. Perché Luciana Littizzetto può andare a C'è posta per te e Barbara D'Urso non può scendere in pista da Milly Carlucci?

roberto natale

IL PORTAVOCE DELLA BOLDRINI TORNA IN RAI DOPO IL FLOP ELETTORALE

Roberto Natale per anni ha vestito i panni di presidente della FNSI per poi occupare il ruolo di portavoce della presidente della Camera Laura Boldrini dal 2013 fino a pochi giorni fa. Il giornalista, dopo il flop elettorale di Liberi e Uguali, avrebbe fatto ritorno a Viale Mazzini dopo una lunga aspettativa con la speranza di un ruolo nella struttura ‘Comunicazione, Relazioni esterne, Istituzionali e Internazionali’ diretta da Giovanni Parapini. Ce la farà?

ULTIMO 5, LA FICTION SLITTA A SETTEMBRE?

CHIARA FRANCINI RAOUL BOVA

Il palinsesto è mobile e lo sanno bene le reti generaliste che sempre più spesso muovono le pedine seguendo il flusso degli ascolti e le necessità del momento. Publitalia ha recentemente annunciato la partenza per il prossimo maggio della fiction Ultimo, la quinta stagione della serie con Raoul Bova prodotto da Taodue. La messa in onda della serie non sarebbe affatto sicura e potrebbe slittare al prossimo autunno.

ZERO E LODE VERSO LA CHIUSURA (NONOSTANTE I BUONI ASCOLTI)

Gli ascolti non sono sempre la garanzia per ottenere una riconferma, ne sa qualcosa Massimo Giletti. A Viale Mazzini si lavora ai palinsesti della prossima stagione e a sorpresa il game show Zero e Lode potrebbe essere cancellato. Il programma condotto da Alessandro Greco, non particolarmente convincente dal punto di vista qualitativo, si è però stabilizzato tra il 12-13% di share in una fascia molto difficile ferma da anni al 10%.

Al suo posto si è più volte ipotizzato l'arrivo de Il Paradiso delle Signore, fiction che avrebbe costi ovviamente maggiori e che, com'è noto, non sarebbe più girata alla Rai di Torino. Con il passare dei giorni sono sempre meno quelli pronti a scommetterne sulla sua realizzazione.

GIRA VOCE

hunzkier

1) Gira voce che Nicola Savino avrebbe ottenuto la conduzione del programma dei Mondiali su Canale 5 solo dopo i rifiuti di Piero Chiambretti e Paolo Bonolis. Sarà vero?

2) Gira voce che Michelle Hunziker stia facendo di tutto per non avere coconduttori al suo fianco nel programma Vuoi scommettere?, nuovo versione del format Scommettiamo che in onda dal 24 aprile su Canale 5. Vuole ballare da sola.

INDOVINELLI

1) Stanno circolando immagini sconvenienti del bel concorrente di un programma molto amato dal pubblico. Chi è?

2) A Cologno Monzese gira voce che un nuovo volto di Rete4 possa presto fare carriera. Di chi stiamo parlando?

zero e lode alessandro greco nicola savino iene