A LUME DI CANDELA - CHE CI FACEVANO OGGI A PRANZO INSIEME FAUSTO BRIZZI E CRISTIANA CAPOTONDI? IL REGISTA TRAVOLTO (MA MANCO TANTO) DALLO SCANDALO MOLESTIE E L’ETEREA ATTRICE CHE LO DIFESE: ‘CON ME SI È SEMPRE COMPORTATO DA GENTILUOMO’. I DUE STANNO LAVORANDO AL QUARTO FILM INSIEME?

fausto brizzi cristiana capotondi al ristorante

Giuseppe Candela per Dagospia

Che cosa ci facevano oggi a pranzo insieme Fausto Brizzi e Cristiana Capotondi? Dagospia pubblica in esclusiva le foto del loro incontro in un ristorante del quartiere Prati a Roma, spesso bazzicato da gente di cinema e tv. Il regista è da mesi al centro della scena mediatica accusato di molestie sessuali. La Capotondi lo ha difeso pubblicamente anche nei giorni più caldi: "Assisto con dolore alle accuse che stanno rivolgendo in queste ore a Fausto Brizzi. Con me si è sempre comportato da vero gentiluomo. Ti voglio bene signor F".

fausto brizzi cristiana capotondi al ristorante

A Le Iene aveva poi aggiunto: "Credo che gli organi di stampa non siano i luoghi preposti a rendere giustizia a queste donne". I due hanno chiacchierato fitto fitto, dopo aver lavorato insieme in Notte prima degli esami, Ex e Indovina chi viene a Natale? è in arrivo una nuova collaborazione?

