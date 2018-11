A LUME DI CANDELA - CONTI A MEDIASET? L'IDEA C'È MA LA TRATTATIVA NO. E LA DE FILIPPI… - CHIAMBRETTI AVRÀ PRIMA ASIA, POI CORONA! - TIMPERI LITIGA CON LA FIALDINI MA ENTRA NELLA SUA AGENZIA - LIETO ANCORA IN PISTA PER UNA NOMINA - ''L'ISOLA'', CONTRATTO IN SCADENZA - ARISA A SANREMO. CON SHADE E FEDERICA? - A DENUNCIARE MOSCOVICI E OETTINGER SONO DUE GIORNALISTI DELLA 'VITA IN DIRETTA' - IRAMA E GIULIA DE LELLIS, ''COPPIA DEL BUSINESS'' BY FACCHINETTI - CHI HA MESSO GLI OCCHI SULLA POLTRONA DI BENEDETTA RINALDI? - LITTI DA CLERICI?

de filippi conti

Giuseppe Candela per Dagospia

CONTI A MEDIASET, L'IDEA C'E' MA LA TRATTATIVA NO. E LA DE FILIPPI...

Qualche giorno fa il settimanale Chi ha lanciato una bomba: "Carlo Conti verso Mediaset". Ipotesi che questo sito aveva già accennato molto tempo prima e che dopo alcuni contatti tra le parti aveva subito uno stop. Qualcuno ha bollato la notizia come una bufala, in realtà stando alle nostre fonti l'idea Conti stuzzica i vertici di Cologno Monzese e lo stesso conduttore fiorentino.

maria de filippi carlo conti dentiere

Incontri e chiacchiericci ci sarebbero stati con la complicità dell'amica Maria De Filippi, sponsor dell'operazione. Lontani però da una vera e propria trattativa. Conti è molto stimato a Viale Mazzini e i numeri delle sue trasmissioni rappresentato una garanzia. C'è anche però chi parla di una strategia mediatica per incassare nuovamente Sanremo e un contratto importante, non così facile dopo il cambio politico e le quotazioni a ribasso del suo amico Matteo Renzi.

ASIA ARGENTO E FABRIZIO CORONA

PRIMA LA ARGENTO, POI CORONA: LA DOPPIETTA DI CHIAMBRETTI

Nella seconda puntata di CR4-La Repubblica delle Donne, in onda domani su Rete4, Piero Chiambretti ospiterà Asia Argento. La notizia è stata ufficializzata da Mediaset con un comunicato stampa. Noi siamo in grado di anticipare che tra sette giorni dovrebbe essere il turno del "fidanzato" Fabrizio Corona dimostrando dunque l'assenza di un veto da parte del Biscione. Il conduttore torinese sarà dunque il primo ad avere entrambi i protagonisti del giorno anche se in due puntate differenti.

TIMPERI RAGGIUNGE LA FIALDINI ED ENTRA IN VEGASTAR

timperi e fialdini 2

La Vita in Diretta continua ad ottenere bassi ascolti ma a far notizia ci pensano le "liti" tra i due conduttori Francesca Fialdini e Tiberio Timperi. Ora i due sono colleghi non solo in onda ma anche di agenzia, il presentatore è infatti è entrato nell'agenzia Vegastar che assiste anche la discussa biondina. Dovrà pensarci Capecchi a "calmare" la coppia, ci riuscirà?

NOMINE NEWS

ELISA ISOARDI E CASIMIRO LIETO

1) Resta in corsa, anche se in calo, per una poltrona importante Casimiro Lieto. Se Salini dovesse tenere il punto l'autore della Isoardi potrebbe ottenere una vicedirezione importante nei prossimi mesi, Lieto sarebbe felice a quel punto di vedere a Rai1 la sua amica Teresa De Santis, in quota però 5 stelle. Alla finestra Freccero e Ciannamea.

2) Dopo che un nome ha iniziato a prendere quota nel giro delle nomine Rai ai piani alti si sentivano le urla dei diversi dirigenti: "Siete pazzi! Ha più audit che capelli in testa!". A chi erano riferite queste parole?

L'ISOLA DEI FAMOSI, CONTRATTO IN SCADENZA TRA MEDIASET E MAGNOLIA

bianca atzei alessia marcuzzi nino formicola

Nei primi mesi del 2019 tornerà in onda su Canale 5 una nuova edizione de L'Isola dei Famosi con la conduzione di Alessia Marcuzzi ma con nuovo inviato e opinionisti diversi. Per il reality una prova del nove considerando che questo sarebbe l'ultimo anno di contratto tra Mediaset e Magnolia. Saranno i risultati auditel decisivi per il rinnovo? In questi giorni sono inziate a circolare voci sul ritorno de La Fattoria, solo un caso?

SANREMO NEWS

arisa

1) Ha vinto nella sezione giovani, nella categoria campioni ed è salita sul palco dell'Ariston come valletta. Rosalba Pippa in arte Arisa dovrebbe tornare ancora una volta a Sanremo come cantante, proprio in questi giorni starebbe lavorando con Caterina Caselli ad una canzone "sorprendente".

2) Da RaiGulp al Festival di Sanremo in coppia? Il rapper Shade, conduttore GulpMusic il Sabato alle 17,50, e l'ex Amici Federica Carta, conduttrice di TopMusic la domenica alle 13,50, starebbero pensando di proporre un duetto a Claudio Baglioni. Riusciranno a spuntarla?

DUE GIORNALISTI DELLA VITA IN DIRETTA DENUNCIANO MOSCOVICI E OETTINGER

OETTINGER

Lorenzo Lo Basso e Francesco Palese, due giornalisti de La Vita in diretta, hanno denunciato il Commissario europeo per gli affari economici e monetari Pierre Moscovici e il Commissario per il bilancio e le risorse umane Günther Oettinger per le loro dichiarazioni sull’Italia che "hanno pesantemente turbato i mercati". I due giornalisti sono assunti dal servizio pubblico? Una decisione personale o condivisa con i responsabili del programma? Come avranno reagito a Viale Mazzini?

GIRA VOCE

fabio fazio luciana littizzetto

1) Gira voce che Antonella Clerici stia corteggiando da giorni Luciana Littizzetto per averla come ospite a Portobello. La comica torinese cederà per evitare polemiche dopo i passaggi degli scorsi mesi negli show di Maria De Filippi?

2) Girano voci sulla nuova coppia nata nel mondo Fascino di Maria De Filippi, quella formata dal cantante di Amici Irama e dall'ex gieffina Giulia De Lellis. In totale 4 milioni di follower su Instagram e in comune il manager Francesco Facchinetti. Sono già stati ribattezzati la "coppia del business", come mai?

benedetta rinaldi franco di mare

AVVISATE!

1) Avvisate la giornalista Annalisa Chirico che una conduttrice Rai non vuole che il suo nome venga nemmeno pronunciato in sua presenza. Perché?

2) Avvisate Benedetta Rinaldi, conduttrice di Unomattina, che una sua collega avrebbe messo gli occhi sulla sua poltrona e che avrebbe iniziato le manovre per soffiarle il posto. Chi è?

INDOVINELLO

1) A Roma raccontano che un conduttore non più giovanissimo abbia messo in giro una voce, che alimenta quotidianamente, su una sua promozione in un noto programma. In realtà per quel ruolo non è stato mai nemmeno contattato.

2) A Milano gira voce che l'ingestibile bad boy avrebbe cambiato improvvisamente tono dopo alcune telefonate roventi. Sarà vero?