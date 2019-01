Giuseppe Candela per Dagospia

claudio lippi

CLAUDIO LIPPI SBARCA SU CANALE ITALIA

Claudio Lippi ha deciso di sbarcare su Canale Italia (tasto 84 del Digitale Terrestre). Sarà alla conduzione con Pier Angelo Perazzi de "La tua Voce", talk show in onda dal 4 febbraio alle 19. Il programma, dalla durata di un'ora, proseguirà per dodici puntate e vedrà due ospiti politici con esponenti della società civile dibattere sui temi del giorno. Saranno confrontate le condizioni di vita in Italia e alle Canarie, dove Perozzi vive da anni. Tra gli opinionisti fissi anche Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 e Visto.

MEDIASET E DE FILIPPI, BRACCIO DI FERRO PER LA COLLOCAZIONE DI AMICI

maria de filippi tv sorrisi e canzoni

Il braccio di ferro tra i vertici Mediaset e la Fascino di Maria De Filippi prosegue da settimane: motivo del contendere la collocazione di Amici in prime time. Com'è noto la conduttrice chiede da anni di evitare il sabato sera per il talent show considerando l'assenza dei giovani davanti allo schermo, dall'altra parte i dirigenti del Biscione resistono strenuamente sulla propria posizione.

"Colpa" anche di Publitalia che ha da tempo venduto agli investitori l'intero pacchetto di pubblicità che prevede la presenza in tutti i sabati stagionali di Maria De Filippi. Spostando Amici bisognerebbe trovare qualcosa di ugualmente forte da collocare al suo posto, cosa certamente non facile. Il braccio di ferro dovrebbe vincerlo Mediaset: anche se non ha ancora detto il no definitivo alla conduttrice, ha già occupato molte caselle alternative con programmi che difficilmente potranno essere spostati. Come finirà? E soprattutto come reagirà la Sanguinaria?

emma marrone

THE VOICE PENSA AD EMMA COME COACH, LA CANTANTE RISPONDE PICCHE

Fremantle e Rai2 continuano a lavorare alla nuova edizione del costosissimo The Voice of Italy. E' iniziata la ricerca dei nuovi coach, oltre a Morgan e J-Ax, accennati da Tvblog, il talent show condotto da Simona Ventura starebbe corteggiando Emma Marrone. La cantante, lanciata da Maria De Filippi, avrebbe però risposto picche.

CASCHETTO, FRECCERO E IL CASO QUELLI CHE IL CALCIO

Le polemiche dopo la chiusura di Quelli dopo il Tg nell'access prime time potrebbero giovare al trio formato da Luca Bizzarri, Paolo Kessisoglu e Mia Ceran. Da settimane, come Dagoanticipato, si parla dell'ipotesi Quelli che il calcio per Simona Ventura da aggiungere alla conduzione di The Voice of Italy.

luca e paolo e mia ceran

Sarebbe in corso uno scontro tra il manager Beppe Caschetto, che assiste il trio domenicale, e Carlo Freccero, direttore di Rai2. Togliere Luca, Paolo e la Ceran da Quelli che il Calcio scaturirebbe altre polemiche e Caschetto avrebbe fatto sentire la sua voce in azienda per tutelare i suoi assistiti. Riuscirà a spuntarla? E nel caso cosa verrebbe offerto in alternativa a Simona Ventura?

GIRA VOCE

1) Gira voce che Lorenzo Jovanotti non abbia gradito affatto le ennesime dichiarazioni di Valeria Marini, a Vieni da me, sul loro flirt passato: "Bacia come canta, quindi bacia benissimo." Cosa avrà agitato il cantante?

jovanotti

2) Gira voce che Gianluca Zambrotta, campione del mondo nel 2006, sia arrivato a un passo dalla partecipazione a L'Isola dei Famosi, ma sia poi stato stoppato dalla Figc.

3) Gira voce che la direttrice De Santis abbia intenzione di promuovere la dirigente Maria Teresa Fiore, stimata da Gasparri, su consiglio di una donna del suo staff.

INDOVINELLI

1) Gli autori del famoso programma stanno cercando un ruolo e titolo "professionale" che giustifichi la presenza nel cast di quella che a Milano è considerata da tutti come una escort. Di chi stiamo parlando?

2) E' da poco finito nel mirino del gossip per una relazione a sorpresa ma pochi sanno che per lui potrebbero presto aprirsi le porte di un famoso show targato Rai. Chi è?

oddo zambrotta ventola