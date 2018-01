A LUME DI CANDELA - LEI È LA GIORNALISTA DI UN NOTO QUOTIDIANO, LUI IL GOVERNATORE DI UNA REGIONE DEL NORD. TRA I DUE SAREBBE ESPLOSA LA PASSIONE - SILVIO BERLUSCONI VUOLE ANDARE DALLA NUORA A ‘VERISSIMO’ - TONY RENIS IN GIURIA DI SANREMO YOUNG? - DE MARTINO SI AFFIDA A PRESTA (E DE FILIPPI S'INFURIA), IANNACONE VA DA CASCHETTO - GRAMELLINI RADDOPPIA CON ‘CYRANO’ - ‘THE WALL’, CARO MI COSTA

Giuseppe Candela per Dagospia

SANREMO YOUNG, TONY RENIS IN GIURIA?

Venerdì 16 febbraio, la settimana successiva al Festival, debutterà su Rai1 Sanremo Young. Il nuovo talent condotto da Antonella Clerici dedicato ai millennials della nuova generazione. Il programma dovrebbe avere una giuria di grande peso, ha preso quota nelle ultime ore l'ipotesi di un coinvolgimento di Tony Renis. Il cantante e produttore, 80 anni il prossimo 13 maggio, ha già lanciato negli Stati Uniti Il Volo dopo la partecipazione a Ti lascio una canzone. Non ci sarebbe ancora l'accordo ma la trattative proseguono.

SILVIO BERLUSCONI E L'IPOTESI VERISSIMO

Il 4 marzo si avvicina e in campagna elettorale bisogna stupire gli elettori. Partecipando in talk "nemici" o presenziando in programmi molto popolari. Stando alle nostre fonti prima delle vacanze natalizie Silvio Berlusconi, dopo aver consultato il suo staff, aveva deciso di partecipare come ospite in una puntata di Verissimo. Un'intervista con la nuora Silvia Toffanin, lo scorso sabato protagonista di un clamoroso testa a testa con Sabato Italiano, avrebbe creato interesse e record di ascolti. L'ipotesi avrebbe però subito uno stop nei giorni scorsi, sarà definitivamente tramontata o tornerà di moda?

AGENTI E MANOVRE TV: IANNACONE DA CASCHETTO, DE MARTINO DA PRESTA

Pur non comparendo sul sito dell'Arcobaleno Tre sembra che il ballerino Stefano De Martino, nuovo inviato de L'Isola dei Famosi, si sia affidato a Lucio Presta, manager anche di Belen Rodriguez -la cosa non ha fatto piacere alla De Filippi. Il bravo Domenico Iannacone, conduttore del gioiellino di Rai3 I dieci comandamenti, sarà invece assistito da Beppe Caschetto che nella sua scuderia conta numerosi giornalisti.

"CYRANO", GRAMELLINI COME FINI NEL 2003

Massimo Gramellini raddoppia e da giovedì 15 febbraio debutterà in prima serata su Rai3 con "Cyrano". Il nuovo programma proverà ad esplorare i rapporti amorosi partendo da alcuni libri e con ospiti in studio. Una curiosità riguarda il titolo. Lo stesso era stato scelto dal giornalista e saggista Massimo Fini, il programma doveva andare in onda su Rai2 nell'ottobre 2003. Nonostante la prima puntata fosse stata registrata e gli spot trasmessi arrivò la censura a bloccare tutto. Gramellini era a conoscenza di questo episodio?

SERGIO ASSISI A SANREMO TIM: ECCO CHI LO HA VOLUTO

Come anticipato da Altrospettacolo saranno Sergio Assisi e Melissa Greta Marchetto, in quota Caschetto, a condurre Sanremo Tim. Stiamo parlando dell'anteprima di cinque minuti tra il Tg1 e l'inizio del Festival. A Viale Mazzini gira voce che la scelta dell'attore sia stata sostenuta, e accettata da Claudio Baglioni, dal direttore generale Mario Orfeo. L'ex direttore del Tg1 è da sempre un suo estimatore, quest'estate Assisi ha mancato per poco la conduzione di Zero e Lode poi affidata ad Alessandro Greco.

GIRA VOCE

1) Gira voce che il mancato allungamento di The Wall, game show dagli ascolti record con Gerry Scotti, sia dovuto a motivi di budget. Il programma avrebbe costi superiori agli altri preserali della rete. I fan possono però stare tranquilli perché tornerà in onda in autunno su Canale 5.

2) Gira voce che un programma cult negli anni 90 e inizio 2000 potrebbe tornare in onda nel 2018. Quale?

INDOVINELLI

1) Lei è la giornalista di un noto quotidiano, lui il governatore di una regione del nord. Tra i due sarebbe esplosa la passione, chi sono?

2) Si mormora che la famosa modella per presenziare in un noto programma avrebbe chiesto e ottenuto circa 50 mila euro. Sarà vero?