A LUME DI CANDELA - IL ‘FEP’STIVAL DI SANREMO! LA ‘FRIENDS & PARTNERS’, AGENZIA CHE RAPPRESENTA BAGLIONI, AVRÀ 17 ARTISTI SUL PALCO. CONFLITTO D’INTERESSI? - IN RAI NON HANNO GRADITO FIORELLO SU ITALIA1 - ‘GRANDE FRATELLO’, CALANO LE QUOTAZIONI DI BELEN - UNA FICTION SU PANNELLA - ‘ESTATE IN DIRETTA’, PROBLEMI DI BUDGET - RADIO DEEJAY IN CERCA DI SINERGIE CON DISCOVERY - 2018, L’ANNO BUONO PER IL FESTIVALBAR? - INDOVINELLI!

Giuseppe Candela per Dagospia

IL "FEP"STIVAL DI SANREMO: SALZANO NE PIAZZA DICIASSETTE (COMPRESO BAGLIONI)

baglioni morandi

Debutterà il prossimo 6 febbraio l'edizione 2018 del Festival di Sanremo ma il vincitore è già stato annunciato: Ferdinando Salzano. Stiamo parlando dell'amministratore delegato di Friends & Partners, società che organizza eventi televisivi e concerti. Anche quelli del direttore artistico e conduttore Claudio Baglioni, il punto è che l'intera agenzia si sposterà in blocco in Liguria.

In gara troveremo Annalisa, The Kolors, Fabrizio Moro, Roby Facchinetti e Riccardo Fogli, Mario Biondi ed Elio e le storie tese. Non solo perché la stessa società avrebbe piazzato tra gli ospiti: Renato Zero, Laura Pausini, Fiorella Mannoia, Il Volo, Biagio Antonacci, Gianni Morandi e il trio Nek-Pezzali-Renga. Ci sarà mica un conflitto di interessi?

GRANDE FRATELLO, CALANO LE QUOTAZIONI DI BELEN RODRIGUEZ

belen e cecilia rodriguez al grande fratello vip

Il prossimo aprile, subito dopo L'Isola dei Famosi, Canale 5 trasmetterà, come annunciato dal direttore Scheri, la nuova edizione nip del Grande Fratello. In queste settimane si sono rincorsi diversi nomi per la conduzione, con Belen Rodriguez in pole position. La showgirl argentina, come Dagoanticipato, avrebbe sostenuto anche un provino con la produzione. Nelle ultime ore le sue quotazioni sarebbero calate di molto, si starebbe cercando un volto di maggiore esperienza. Quale?

MARCO PANNELLA, UNA FICTION SULLA SUA VITA?

marco pannella

Marco Pannella è scomparso il 19 maggio 2016 all'età di 86 anni, il leader dei Radicali ha dedicato la sua vita alla politica e a numerose battaglie con scioperi e proteste. L'Italian International Film dei Lucisano vorrebbe realizzare una fiction sulla sua vita, il progetto è ancora in una fase embrionale ed è dunque troppo presto per capire se si riuscirà a realizzare.

ESTATE IN DIRETTA, A RISCHIO PER PROBLEMI DI BUDGET?

ferdinando salzano

Dal 2011 ogni estate, da giugno a settembre, Rai1 propone al suo pubblico la versione estiva de La Vita in diretta. Il contenitore pomeridiano la scorsa edizione aveva ottenuto solo il 12,3% di share con la conduzione di Paolo Poggio e Benedetta Rinaldi. Quest'anno dovrebbe inoltre fare i conti con alcune partite dei Mondiali, quella trasmessa dalle 16 alle 18, in esclusiva su Canale 5 e Italia 1. La trasmissione in questo momento sarebbe però a rischio, non tanto per le valutazioni auditel ma per problemi di budget. Si troverà una soluzione?

L'ASCESA TELEVISIVA DI MARTIN CASTROGIOVANNI

MARTIN CASTROGIOVANNI 7

Martin Castrogiovanni continua la sua ascesa sul piccolo schermo. Concorrente a Ballando con le stelle, conduttore su DMax e a Tu si que vales: per l'ex rugbista italoargentino arriva una nuova esperienza da aggiungere nel curriculum. Lunedì 22 gennaio alle 21 sarà il protagonista di Campi di battaglia, il nuovo programma di Alpha (gruppo DeAgostini) che racconta le storie personali dei fenomeni dello sport. Nelle prossime settimane toccherà a Gennaro Gattuso, Aldo Montano, Marco Materazzi, Flavia Pennetta e Ivan Zaytsev.

GIRA VOCE

1) Gira voce che a Viale Mazzini molti non abbiano gradito la presenza di Fiorello a 90 Special, in cui lo showman ha ribadito più volte il suo no al Festival di Sanremo. Solo pettegolezzi?

fiorello savino

2) Gira voce che Radio Deejay (Espresso-Repubblica) voglia rafforzare la sinergia televisiva con il gruppo Discovery portando in onda un numero maggiore di programmi. Sarà vero?

3) Gira voce che qualcuno si sia finalmente convinto a riportare in tv nell'estate 2018, dopo numerosi cloni, il Festivalbar. Solo una indiscrezione o sarà davvero la volta buona?

INDOVINELLI

fiorello nicola savino

1) Avvisate la mora conduttrice che la sua "spalla prezzemolina" da qualche settimana ha iniziato una marcia di avvicinamento verso la collega in ascesa. Chi è?

2) A Milano si mormora che la potente autrice decida tutto nel discusso programma di Rai1 e che nessuno riesca a porle un freno. Di chi stiamo parlando?

fiorello nicola savino