24 ott 2018 17:15

MA E' VERO CHE ELETTRA LAMBORGHINI E' IN LOVE CON IL DJ AFROJACK? - I DUE SAREBBERO MOLTO VICINI DA TEMPO MA HANNO DECISO DI TENERE LA STORIA NASCOSTA PER FARE (A BREVE) 'COMING OUT' SU UN RED CARPET INTERNAZIONALE - COME MAI AFROJACK SI E' INVAGHITO DELLA COATTISSIMA ELETTRA? E' IDENTITA ALLA SUE EX, AMANDA TSATSOS...