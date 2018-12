MA È CHER? – KIM KARDASHIAN PUBBLICA L’ENNESIMA FOTO SEMINUDA E I MORTI DI FI** DI INSTAGRAM VANNO IN SOLLUCCHERO E NOTANO LA SOMIGLIANZA CON LA CANTANTE – LA STRATEGIA DELLA MOGLIE DI KANYE WEST PER DISTRARRE I FOLLOWER DALLE BEGHE FAMILIARI: IL FLOP DEL REALITY SUI KARDASHIAN COSTRETTO A CHIUDERE E LE POLEMICHE SULLA PICCOLA CHICAGO CHE… – FOTOGALLERY ESPLOSIVA

Elisabetta Esposito per www.ilgiornale.it

KIM KARDASHIAN COME CHER

Kim Kardashian al centro dell’attenzione su Instagram per una foto. La star dei reality, come riporta il Mirror, ha pubblicato sui suoi canali social uno scatto che la ritrae mentre indossa un abito che lascia davvero poco all’immaginazione.

A giudicare dalla didascalia si tratta di una prova, ma non si sa per quale evento mondano o privato Kardashian avrebbe scelto quell’outfit. Quello che si vede è un vestito molto trasparente e luccicante.

I fan, tra i commenti, l’hanno paragonata a Cher, sia per lo stile del look sia per il trucco scelto da Kim. Qualcuno ha pensato infatti che si trattasse di un vecchio scatto di Cher - per la quale la diva del Web nutre moltissima stima e ammirazione, come risulta da immagini pubblicate in passato proprio su Instagram.

La discussione sull'abito ha distratto un po’ la platea dei follower da una polemica che, in questi giorni, ha coinvolto il clan Kardashian. Kim ha pubblicato infatti una sua fotografia di quando era piccola e la sorella Kylie Jenner ha scritto nei commenti di quanto la piccola Chicago, terzogenita di Kim, assomigliasse alla mamma.

Gli utenti a quel punto si sono scatenati, dato che Chicago è nata da madre surrogata - Kim Kardashian ha optato per questa scelta dopo i primi due parti, per un problema di placenta accreta - e hanno iniziato a chiedersi se in effetti Chicago condividesse del Dna con la madre. È intervenuta anche un'altra sorella - Khloe Kardashian - nella discussione, spiegando che la piccola è comunque la figlia biologica di Kim, invitando a tacere i detrattori.

