LA MACUMBA DI MAMMA' - LA MADRE DI GIULIA SALEMI, CONCORRENTE DEL “GF VIP”, CELEBRA UN RITO PROPIZIATORIO A “CASA SIGNORINI” E BRUCIA I PELI PUBICI DI CECILIA RODRIGUEZ PER FAR INNAMORARE FRANCESCO MONTE DELLA FIGLIA: “FUNZIONERÀ. SI SENTIRÀ MALE” – L’EX TRONISTA SI METTE A PIANGERE E AMMETTE CHE… – E PURE IVAN CATTANEO FRIGNA – FOTOGALLERY A "PERSIANE" APERTE

1 – Grande Fratello, la madre di Giulia Salemi fa un rito propiziatorio per far innamorare Monte

Da www.ilfattoquotidiano.it

la macumba della mamma di giulia salemi per far innamorare francesco monte 7

Dopo il lungo tira e molla amoroso tra Giulia Salemi e Francesco Monte, nella casa del Grande Fratello Vip, c’era bisogno di un rito magico per farli innamorare. Detto, fatto. Durante la puntata di Casa Signorini ci ha pensato Fariba Tehrani, la bella mamma della Salemi, novella Otelma, ha celebrato di fronte ad uno stupefatto Signorini un rito propiziatorio con tanto di fuoco e fiamme sul tavolino del salotto.

Da un sacchettino di plastica la Tehrani ha tirato fuori diversi “oggetti” provenienti dalla casa del GF: una sigaretta di Monte, dei capelli della Salemi e niente meno che dei peli pubici di Cecilia Rodriguez (ex di Monte ndr). “Chi vuole del male a Giulia? Sciagura per tre anni. Chi parla male di Giulia? Sciagura per tre anni. L’amore? Fortissimo”, è partito il rito.

la macumba della mamma di giulia salemi per far innamorare francesco monte 6

Poi mamma Fariba ha mostrato i segni su polsi e caviglie dovuti al fatto che la notte precedente l’aveva passata legandosi delle catene. “Tutta la notte mi son legata Giulia e Francesco a me, a mamma e suocera”. Poi ha concluso: “Vedrete domani inizierà a funzionare, Monte si sentirà male (…) Questo è l’effetto che fa per far innamorare qualcuno. Ora dovrò gettare tutta la roba bruciata in acqua corrente, in un fiume, non in casa. La prossima settimana vedrete se ha funzionato”.

2 – Francesco Monte in lacrime per Giulia Salemi: “Ho capito delle cose”

Pascal Ciuffreda per www.gossipetv.com

Gf Vip, Francesco Monte e Giulia Salemi: qualcosa è cambiato

la macumba della mamma di giulia salemi per far innamorare francesco monte 5

Francesco Monte avverte la mancanza di Giulia Salemi. Lo ha ammesso. Non sembra possibile, eppure l’ex tronista ha fatto un grande passo avanti. Ha sempre cercato di trattenere quello che provava per lei, senza lasciarsi andare a grandi effusioni e invece adesso si è sbilanciato.

Sarà perché è stato diviso dalla sua Giulia “per colpa” del Grande Fratello Vip, sarà perché si sta avvicinando la finale (e le emozioni si moltiplicano!), Francesco ha ammesso che sta nascendo qualcosa di importante tra lui e la Salemi. Immaginate la reazione dell’influencer dopo aver ascoltato queste parole… Ha trattenuto a stento la felicità! E gli ha detto che non vede l’ora di riabbracciarlo e di stare tanto tempo con lui.

Francesco Monte piange per Giulia Salemi: le ultime dichiarazioni

la macumba della mamma di giulia salemi per far innamorare francesco monte 4

L’ex tronista di Uomini e Done è scoppiato in lacrime perché si aspettava, durante l’ultima diretta del Gf Vip 2018, che Giulia dicesse qualcosa per difenderlo: “In quel momento desideravo un intervento da parte sua. Volevo una mano sulla spalla. In questa situazione di separazione ho capito delle cose”.

bacio tra francesco monte e giulia salemi

Non c’è nulla di negativo nelle parole di Francesco Monte. Dopo l’ultimo grande litigio, ha deciso di approfondire come si deve la sua conoscenza con Giulia Salemi: “Sinceramente ora non mi sto ponendo il dubbio se devo vivermi determinate cose che sento oppure no. Lei mi manca un sacco. Vorrei averla vicina. Sento la sua mancanza, mi piacerebbe tenerla con me. E vorrei ricevere delle attenzioni da lei”.

salemi

Giulia si sente persa senza Francesco al Grande Fratello Vip

Nell’ultima puntata andata in onda del Grande Fratello Vip 3 sembrava palese che la storia tra Francesco e Giulia non potesse funzionare e invece adesso c’è stato un bel colpo di scena! Giulia Salemi è felicissima e non vede l’ora di rivederlo: “Fra mi manca. Sai che è lì, che nell’altra stanza c’è. E invece qua non lo trovi. Oggi sento la terra mancare sotto ai piedi”.

Disperata, invece, Giulia Provvedi, che ha addirittura pensato di abbandonare il Gf Vip. Ma ci ha sorpreso anche Jane Alexander, che ha rivolto delle parole importanti al suo ex fidanzato Gianmarco. Dobbiamo chiamarlo davvero “ex”?

3 – Gf Vip: Ivan Cattaneo è l’eliminato e piange perché innamorato di Francesco Monte

Serena Granato per www.kontrokultura.it

giulia salemi francesco monte al gf vip

Ivan Cattaneo innamorato di Francesco Monte

La diretta del Grande Fratello Vip di lunedì scorso ha visto l’eliminazione dal gioco di Ivan Cattaneo ed ha riservato momenti all’insegna di sorprese ed ospitate-TV. A battere Ivan al televoto, è stata l’amica di quest’ultimo, Lory Del Santo.

”Lory è la donna mancata nella mia vita”, ha dichiarato l’ormai ex-gieffino, dicendosi molto legato alla showgirl. Dopo l’eliminazione di Ivan, è seguito l’ingresso de I Ricchi e Poveri, che si sono esibiti insieme agli inquilini della casa più spiata d’Italia.

ivan cattaneo

Ospitato nello studio del Gf Vip 3, Ivan Cattaneo ha ammesso di essere particolarmente legato a Francesco Monte, dichiarandosi innamorato dell’ex-tronista di ‘Uomini e donne’.

”Mi sto un po’ innamorando e non voglio che succeda… mi penso fuori, da solo nel mio letto… senza una sicurezza d’amore… e penso che qui dentro un abbraccio non te lo inventi”, sono solo alcune delle dichiarazioni registrate nel video di uno degli ultimi confessionali di Ivan, il quale ha ammesso di voler molto bene a Francesco e di aver paura di non poter rivedere l’ex-naufrago dopo la fine del programma. L’ex-naufrago nel corso del daytime del programma si era mostrato molto vicino ad Ivan Cattaneo.

walter nudo ivan cattaneo la macumba della mamma di giulia salemi per far innamorare francesco monte 1 giulia salemi 119 giulia salemi francesco monte al gf vip 2 giulia salemi 16 la macumba della mamma di giulia salemi per far innamorare francesco monte 2 bacio lesbo tra martina hamdy e giulia salemi GIULIA SALEMI A SUPER SHORE ivan cattaneo ivan cattaneo monte e salemi monte salemi 1 monte salemi 3 monte salemi 2 monte salemi giulia salemi monte salemi 5 giulia salemi francesco monte giulia salemi francesco monte giulia salemi francesco monte giulia salemi francesco monte giulia salemi con la mamma fariba tehrani