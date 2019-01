MAGALLI, GALLETTI E POLLASTRE - “HO TROVATO L'AMORE, NON SONO PIÙ SINGLE, SONO FELICE, CI SIAMO TROVATI A 'METÀ STRADA', PROPRIO IN ZONA CESARINI... - NON FA PARTE DEL MONDO DELLO SPETTACOLO, È PIÙ GIOVANE DI ME MA NON SI DICE DI QUANTO - LE DONNE DI 50 ANNI NON SONO PIÙ AFFASCINANTI? NO, ANZI, SONO DESIDERABILISSIME E APPETITOSE. IO HO 71 ANNI E MI PIACEREBBE ARRIVARE A 80…”

Da “Un giorno da pecora”

GIANCARLO MAGALLI

“Se la prossima edizione de 'I Fatti Vostri' sarà l'ultima? No, Freccero l'ha già confermato per l'anno prossimo. La possibile chiusura? E' una delle tante 'fregnacce' che girano, alimentate da certi siti, ma Freccero non ha mai detto che voleva chiudere 'I Fatti Vostri': ha detto che ci vuole un budget più alto di quello che ha Rai2 e che a Rai1 avrebbero i soldi per farlo”. A Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1, Giancarlo Magalli si è detto tranquillo sul futuro del programma di Rai2 che conduce ormai da 11 edizioni. Quindi 'I Fatti Vostri' ci sarà anche l'anno prossimo.

marcello cirillo demo morselli giancarlo magalli

“Si, pare di si. Freccero anzi ha detto che è un bel programma ottimamente condotto. Insomma, la sua frase era una boutade per dire 'datemi più soldi'”. Lei aveva detto che era arrivato al suo tetto-budget per i compensi. “Si c'è da vedere la storia del tetto dei compensi, ma il programma ci sarà e se sistemiamo quesa cosa...” E' contento dell'arrivo di Freccero alla direzione della rete dove lei lavora da anni? “Freccero è un amico, lo conosco da anni, è uno che stimo”.

giancarlo magalli foto di luciano di bacco

Fatto sta, che per queste 'voci' la trasmissione 'Striscia la Notizia' le ha consegnato il 'Tapiro d'Oro', il quinto della sua carriera da 'attapirato'...”Si, ma io in realtà io non ero affatto 'attapirato', sapevo benissimo come stavano le cose, e mi sono divertito a riceverlo. Durante la consegna – ha spiegato Magalli a Rai Radio1 – Staffelli ha cercato simpaticamente di tirarmi dentro ad una polemica con Insinna su l'Eredità. E io per non entrarci ho risposto 'non so di chi stai parlando, sono tutti simpaticissimi'. Ecco, questa frase poi è stata trasformata in 'battuta al veleno di Magalli: non so chi sia Insinna'...” Giancarlo Magalli oggi è single o ha trovato l'amore? “Ho trovato l'amore, non sono più più single, sono felice, ci siamo trovati a 'metà strada', proprio in zona Cesarini...”

giancarlo magalli

Lei fa parte del mondo dello spettacolo? “No”. Avete passato il Capodanno insieme? “No, il pre capodanno”. E' una sua coetanea? “Ma coetanea di che, è più giovane di me. Non si dice di quanto. Diciamo che Berlusconi mi batte”. Non penserà anche lei, come lo scrittore francese Yann Moix, che le donne di 50 anni non siano più affascinanti... “No, anzi, per me le donne di 50 anni sono desiderabilissime e appetitose”. Lei quanti anni ha? “71”. Ha mai pensato a quanti anni di vita le piacerebbe arrivare? “Penso che ad 80 anni sarebbe un buon traguardo”, ha concluso Magalli a Radio1 Un Giorno da Pecora.

GIANCARLO MAGALLI VERSIONE NAPOLEONE