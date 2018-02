MAGARI MORIC - L’AVVOCATO DI BELEN CONTRO NINA: ‘VIVE COMPLETAMENTE SCOLLEGATA DALLA REALTÀ. NON È PER AVERLA CHIAMATA ‘VIADO’ CHE LA SIGNORA RODRIGUEZ L’HA QUERELATA, MA PER AVER INSINUATO DI AVER TENUTO COMPORTAMENTI ‘DISINVOLTI’ DAVANTI A UN MINORE’, OVVERO IL FIGLIO CHE HA CON FABRIZIO CORONA

Con riferimento alle dichiarazioni della sig.ra Nina Moric relative al procedimento penale in corso la sig.ra Belen Rodriguez, mio tramite, intende comunicare quanto segue.

La sig.ra Moric ormai vive completamente scollegata dalla realtà e dal mondo, tant’è che purtroppo per lei ha bisogno di rivangare episodi dello scorso millennio per sottrarsi all’oblio e riassaporare l’ebbrezza di una orami lontana notorietà.

L’amara realtà è che i procedimenti giudiziali che lei ha perfino la presunzione di bollare col marchio della stupidità non sono riferiti ad episodi di gossip di bassissimo profilo - come lei vorrebbe far credere - ma riguardano questioni serie collegate alla salvaguardia e alla tutela di soggetti minorenni.

belen allo specchio

Tanto per esser chiari, non si tratta come capziosamente dalla stessa riportato sui propri profili social di procedimenti causati dall’aver usato nei confronti della sig.ra Belen appellativi poco eleganti tipo “viado” et similia (che possono far solo sorridere, soprattutto tenuto conto del personaggio da cui provengono), ma dall’averla accusata di aver tenuto una condotta troppo “disinvolta”, per usare un eufemismo, nei confronti di un minore.

La sig.ra Moric dovrebbe quindi smetterla pertanto con questa triste pantomima e tornare alla realtà, assumendosi le proprie responsabilità nelle competenti sedi, nelle quali sarà fatta definitiva chiarezza in merito alle infamanti dichiarazioni dalla stessa a suo tempo incautamente rilasciate e delle quali oggi pare aver perso memoria.

Distinti saluti.

Avv. Marcello D'Onofrio

