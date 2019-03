MAI DIRE RAI - IL NUOVO MEGA DIRETTORE GENERALE SCELTO DALL’AD SALINI E CHE AVRA' PIENI POTERI? E' UN LETTIANO DI FERRO (TENDENZA ENRICO)! ALBERTO MATASSINO E' STATO UN PILASTRO DELLA SEGRETERIA ORGANIZZATIVA DELLA FONDAZIONE DI LETTA "TRECENTOSESSANTA", QUANDO ENRICHETTO VOLEVA FARE IL CAPO DEL PD. A RACCOMANDARLO FU L'EX DEPUTATO LETTIANO GUGLIELMO VACCARO, NEL 2018 FINITO CANDIDATO COL CENTRODESTRA...

Siamo nel giardino di un hotel di Roma, nel 2009, a un evento di un'associazione politica tra le più attive d'Italia, in quel momento storico. Matassino è in prima linea, e non soltanto nella fotografia. Ha una laurea in Economia, sa far di conto, parla le lingue. E' normale che diventi, molto presto, un pilastro della segreteria organizzativa dell'associazione, che si chiama TrecentoSessanta.

TrecentoSessanta fa capo a Enrico Letta che l'ha creata nel 2007 per aiutare il Pd a perfezionare la sua identità, e a definire un programma politico credibile e riformista.

Matassino - che nasce a Battipaglia e studia Economia a Salerno, classe 1965 - conosce Letta grazie a Guglielmo Vaccaro. Nativo di Pompei, classe 1967, anche Vaccaro studia a Salerno. Vaccaro diventa deputato del Pd per due legislature (dopo aver mosso i primi passi nella Dc) e lavora nella segreteria tecnica del ministero dell'Industria mentre Letta ne è ministro. Siamo tra il 1999 e il 2001, quando in Italia comanda il governo D'Alema.

