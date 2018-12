1 – FABRIZIO CORONA INCHIODA ASIA ARGENTO: "QUANTO HA GUADAGNATO CON LA NOSTRA STORIA", LA CIFRA-CHOC

Da www.liberoquotidiano.it

"Ci sono rimasto male quando ha parlato di giostra". Così Fabrizio Corona a proposito di Asia Argento. L'ex re dei paparazzi inaugura oggi il suo magazine online The King, e lo fa raccontando quanto ha guadagnato l'attrice in quelle poche settimane in cui i due sono stati assieme e che lei stessa ha definito "giostra": "Ci sono rimasto male. Su quella giostra lei ci è salita volontariamente. Per parlare della nostra storia ha fatto tre ospitate in tv, prendendo gettoni per oltre 50mila euro. Lei sulla giostra c'è salita, si è divertita e ci ha pure guadagnato".

2 – ASIA ARGENTO, PROPOSTA HOT AL CONCERTO DI SALMO: «SE TI DO 20MILA EURO...»

Da www.ilmessaggero.it

Asia Argento continua a far parlare di se. L'attrice, nella sua nuova versione da dj e cantante, è arrivata sorpresa al concerto di Salmo domenica sera a Roma: mentre il rapper stava cantando il brano “PXM“ è salita sul palco con in mano una valigetta piena di soldi. «Io ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro. Voi accettereste?», ha scherzato l’attrice. Il riferimento è al “dissing“ che Salmo le fa proprio in PXM, dove canta “Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro / perché manco se mi paga glielo ficco dentro“.

Dopo la fine della sua storia con Corona, Asia è sempre più senza freni. Fasciata in un minidress in lattex metallizzato, si è scatenata sul palco assieme a Salmo, con atteggiamenti da vera star.Il tutto ovviamente documentato su Instagram.

