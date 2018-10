MANGIA, BEVI E GODI CON CRISTIANA LAURO – I MIGLIORI RISTORANTI SECONDO ‘L’ESPRESSO’ – LE NOVITA’ DELLA GUIDA 2019 PRESENTATE AL TEATRO DELL’OPERA DI FIRENZE DAL DIRETTORE ENZO VIZZARI CON MASSIMO BOTTURA DELL’OSTERIA FRANCESCANA DI MODENA – PREMIATA COME MIGLIORE SOMMELIER ITALIANA VALENTINA BERTINI DELLA TERRAZZA GALLIA, A MILANO - VIDEO

Cristiana Lauro per www.dagospia.com

È stata presentata al teatro dell’Opera di Firenze la quarantunesima edizione della guida ai ristoranti dell’Espresso: I Ristoranti e i vini d’ Italia.

Il direttore Enzo Vizzari ringrazia pubblicamente l’editore per non avere mai interferito nei giudizi e nelle valutazioni critiche. Ringrazia per non aver mai subito pressioni e per essersi potuto muovere, insieme alla sua squadra di novanta esperti collaboratori, senza alcun tipo di condizionamento. E se ogni anno Vizzari pone l’accento su questo aspetto, si vede che da qualche altra parte le cose non vanno proprio allo stesso modo.

Prosegue il metodo di valutazione dei locali espresso in cappelli (da uno a cinque), assimilabile a quello della Guida Michelin che assegna le stelle. Non esiste il metodo infallibile, ma i voti possono risultare più arbitrari, mentre i cappelli si avvicinano con maggiore precisione a un giudizio più complessivo sul successo di un locale.

“I nuovi piatti della grande cucina italiana nascono da elementi che hanno fondato la nostra cultura e la nostra tradizione. Si parte dalla materia prima”. Questa è la lettura attuale di Enzo Vizzari e gli va dietro il cuoco più premiato a livello internazionale, Massimo Bottura dell’Osteria Francescana a Modena, accostando il concetto nitido e calzante della bottega rinascimentale.

Una novità molto concreta, raccontata da Andrea Grignaffini, é l’annessione della guida dei vini a quella dei ristoranti attraverso una formula molto più sintetica e diretta.

Oggi la guida de l’ Espresso, fra i diversi riconoscimenti, ha premiato come migliore sommelier italiana Valentina Bertini della Terrazza Gallia, a Milano. Bertini non è solo un fenomeno intorno alla materia di cui si occupa, premiare la sua professionalità è un segnale importante per il vino italiano di qualità, perché il suo linguaggio sul vino che avvicina e include - non soltanto guida e conduce, ovvero educa - è quanto di più servibile ci possa essere in questo momento nel mondo del vino.

Credo che il vino, oggi più che mai, debba desacralizzare le descrizioni chilometriche di attributi che anticipano l’apertura della bottiglia e che, talvolta, proprio a causa di un’esuberanza descrittiva un po’ trombona, non viene nemmeno aperta volentieri. E se la sintesi porta alle classifiche dei primi dieci, venti, cento vini suggeriti, ben venga perché avvicina il consumatore, non lo respinge. Più facilmente lo conquista e dirige su un approfondimento. E allora sì che ci sono interi scaffali utili ai quali rivolgersi.

Dice bene Grignaffini: “le classifiche sono il modo più pop per parlare di vino”.