MARTI', PENSA SE ERI UNA COZZA! – SENTITE LA COLOMBARI: "LA BELLEZZA? L’HO ODIATA. QUANDO INCONTRAVO QUALCUNO MI ACCORGEVO CHE ERO SOLO GUARDATA, E MAI ASCOLTATA. UNA VERA FRUSTRAZIONE - PER IL LAVORO HO RINUNCIATO A TUTTO, ALLA MIA GIOVENTÙ, A QUELLA SPENSIERATEZZA CHE NON PUÒ ESSERE LA STESSA A 40 ANNI. NON HO FATTO SCORRIBANDE NOTTURNE” (SICURA?) - FOTO PICCANTINE

il calendario di martina colombari per panorama 2002 2

Da www.corriere.it

Racconta di aver «odiato» quella bellezza che l'ha resa famosa. Lei è Martina Colombari, l'ex miss Italia (44 anni a luglio) oggi di sé racconta: «La bellezza è arrivata prima di me, tanto più perché sono nata con un concorso di bellezza, Miss Italia, ma a un certo punto l'ho come odiata e ho cercato di metterla in un angolo, di mortificarla. Quando incontravo qualcuno mi accorgevo che ero solo guardata, e mai ascoltata. Una vera frustrazione».

Per il lavoro, racconta «ho rinunciato a tutto, alla mia Alla mia gioventù, a quella spensieratezza che non può essere la stessa a 40 anni. Non ho fatto scorribande notturne, i week end con le amiche, non rimpiango nulla, del passato si deve tenere tutto, ma bisogna distaccarsi dalle emozioni che affaticano».

