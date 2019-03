MATANO OLE'! – DELBECCHI: “I CINQUESTELLE LO AVEVANO CANDIDATO ALLA DIREZIONE DEL TG1 (IL MOVIMENTO È PIENO DI IDEALI, MA ANCHE DI MISTERI). MA A LUI PIACE CONDURRE. MAI VISTO UN UOMO PIÙ ENTUSIASTA DI DARSI AL VARIETÀ. IN TEORIA CI SONO DA COMMENTARE DELLE "FOTO DELLA SETTIMANA", MA È UN PRETESTO. PIÙ CHE UN TALK, ''FOTOSHOW'' È UN SELFIE DI 60 MINUTI" - VIDEO STRACULT

Nanni Delbecchi per il Fatto Quotidiano

Una volta i mezzibusti sognavano la figura intera, l' altra metà del busto. Sognavano di diventare inviati come i più prestigiosi colleghi della carta stampata e qualcuno, vedi Carlo Mazzarella o Ruggero Orlando, ci riusciva.

Ma i sogni non sono più quelli di una volta. Ora il mezzobusto sogna il primo piano. Prendete Alberto Matano, quello che i cinquestelle avevano candidato alla direzione del Tg1 (il Movimento è pieno di ideali, ma anche di misteri). Quale direzione? A Matano gli piace condurre.

Gli piace tanto. E siccome in Rai a volte i sogni si avverano, il sabato Matano abbandona nottetempo i sussiegosi paramenti del Tg1 e raggiunge indisturbato Rai3 per condurre Fotoshow. Vederlo nel suo salottino apre il cuore; mai visto un uomo più entusiasta di darsi al varietà.

In teoria ci sono da commentare delle fantomatiche "foto della settimana", ma è un evidente pretesto. Più che un talk, Fotoshow è un selfie di 60 minuti.

photoshow

Matano incontra e si fa riprendere felice con Bruno Vespa, Carlo Conti, Pippo Baudo; poi, non pago, comincia a imitarli, tale e quale. Se arriva Catherine Spaak, addobba lo studio da Harem; se arriva Marzullo, traveste se stesso, Loretta Goggi e i cameramen da Mezzanotte e dintorni - e Marzullo ci fa un figurone.

Per dare un tocco d' artista ai veglionissimi ha invitato come ospite fisso pure Francesco Vezzoli, che arriva da New York. Paghiamo noi, è vero, ma quando si fa del bene, quando si rende qualcuno felice come è felice Matano, non c' è prezzo.

