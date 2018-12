MEDIASET SCONGELA DEL DEBBIO! - IL CONDUTTORE POTREBBE PRENDERE IL POSTO DI GERARDO GRECO ALLA CONDUZIONE DI “W L’ITALIA”, IL TALK SHOW DI RETE4 - DEL DEBBIO, COME MARIO GIORDANO E BELPIETRO, FU ALLONTANATO PER AVER TIRATO LA VOLATA AL POPULISMO SALVINIANO - POTREBBE TORNARE AL TERMINE DELLA SERIE "FREEDOM" DI ROBERTO GIACOBBO...

PAOLO DEL DEBBIO

Secondo le informazioni in nostro possesso pare che ad inizio 2019 torni in onda nella prima serata di Rete 4 un vecchio inquilino di questa fascia oraria, che fu defenestrato da questo slot per far posto al nuovo corso della terza rete di casa Mediaset.

Paolo Del Debbio, secondo le voci che abbiamo avuto modo di captare, dovrebbe prendere il posto di Gerardo Greco alla guida di W l'Italia (o come si chiamerà) ovvero il talk giornalistico andato in onda nella serata del giovedì fino alla scorsa settimana. Greco, con in tasca un contratto a tempo indeterminato con Mediaset con la qualifica di direttore, si occuperà dunque solo della direzione del Tg4, conduzione compresa.

roberto giacobbo

Per Del Debbio dunque una grande rivincita personale. Dopo essere stato allontanato proprio per far posto al nuovo corso di Rete 4, ritroverebbe la collocazione di prima serata, sempre sulla stessa rete. Il debutto di Del Debbio sarebbe previsto al termine della serie Freedom di Roberto Giacobbo. Per ora il talk Quarta Repubblica di Nicola Porro il lunedì sera rimarrebbe visti gli ascolti al di sopra della media di rete in prima serata, mentre su Matrix sarebbe in corso un ragionamento più generale sull'offerta informativa di seconda serata di Canale 5 ormai schiacciata, un po' da prime serate lunghissime, un po' da prime serate fiacche in termini di ascolti.

gerardo greco

