MEGA-INFLUENCER! - LA BELLA TAYLOR DÀ LEZIONI DI VITA SU INSTAGRAM: ''TR*IA. DARE DELLA TR*IA A UNA DONNA FUNZIONA SEMPRE. A TUTTI PIACE SC**ARE, E MI SENTO PARECCHIO TIRATA IN CAUSA PERCHÉ…'' - MA LA CALDA FRIULIANA, SALITA ALLA RIBALTA DOPO UN INCONTRO INTENSO CON BRIATORE, PARLA ANCHE DELLA SUA CELLULITE, DELLE SMAGLIATURE, E DEL FATTO CHE HA CERCATO PIÙ VOLTE DI ''SOTTERRARE IL PASSATO''… (PORTFOLIO HOT)

Post dal profilo di Taylor Mega:

TROIA.

Dare della TROIA ad una donna funziona SEMPRE!

A tutti piace scopare a chi più a chi meno ma se lo fa una donna é una TROIA.

Le donne dovrebbero essere le prime a dissociarsi da questo comportamento e invece maggior parte delle volte sono le prime a scagliarsi contro e ad inveire con commenti di natura sessista.

Perché quando offendete una donna le dite: TROIA?

Si mi sento parecchio tirata in causa perché non credo che il piacere del sesso debba essere gremito di energia negativa.

E penso anche che una ragazza non debba assolutamente vergognarsi di provare tali piaceri (forse i più grandi) della vita.

Non vedo l’ora di trovare le parole, il momento e la giusta serenità per raccontarvi tutta la mia vita...

Poi so che a tanti di voi non piacerà, perché in molti mi vedete solamente come l’ennesima in questo gioco, ma la verità è che dietro i gossip sulla ragazza bionda dagli occhi azzurri, in realtà si nasconde molto di più.

Se non conosci il passato di una persona non potrai mai capire il perchè di determinate azioni nel presente e nel futuro.

Non vivo nel passato e ho cercato più volte di sotterrarlo ma ho capito che stavo sbagliando perchè perdere il passato significa perdere il futuro...

Avrei potuto fare la modella e invece sono ricca. ???

Eh già... Ho le smagliature, ho la cellulite, ci sono giorni che mangio tantissimo e poi non riesco a guardarmi allo specchio! Non sono una barbie, sono umana. Non ho piú intenzione di coprirle perchè non ho palle di stare a perdere tempo con facetune Scherzo.????

Non le copro perchè sia da esempio per tutte le ragazze che come me hanno mille insicurezze.

La bellezza viene prima di tutto dal carattere. Smettetela di essere cattivi sui social di lasciare commenti con scritto: “smagliature” è come lasciare commenti con scritto gambe o occhi.

Questo è il mio post per la violenza sulle donne. La violenza non è solo fisica o verbale.

Passa anche tramite uno stupidissimo commento via social.

Non mi vanno direct quindi rispondetemi sul post grazie vi amo!

