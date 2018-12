MELISSA SATTA: ARIA DI TEMPESTA CON BOATENG – "HO LA FEDE, SONO ANCORA UNA DONNA SPOSATA”, DICHIARA A "CHI" LA SHOWGIRL MA GLI INDIZI CHE FANNO PENSARE A UNA CRISI SONO DIVERSI: L’ANELLO E’ SPARITO E I DUE NON COMPAIONO INSIEME DA TEMPO SUI SOCIAL - “I DUE FARANNO DI TUTTO PER SALVARE IL RAPPORTO ANCHE TRASCORRENDO IL NATALE INSIEME” - GALLERY ESPLOSIVA

SATTA BOATENG 4

“Finché avrò la fede sul dito significa che sono ancora una donna sposata”. Così Melissa Satta qualche giorno fa in merito al suo rapporto con il marito Kevin-Prince Boateng. Tra i due sembra, al momento, non funzionare, tanto che, come riporta Chi, la fede è appunto sparita dal dito della showgirl. E’ ufficialmente crisi. Questa è dimostrata dal fatto che Melissa non posti più foto insieme al calciatore e che i due non vivono assieme, essendo lei rimasta a Milano, mentre il giocatore è a Reggio Emilia. I due, sempre secondo il giornale di gossip, cercheranno di fare di tutto per salvare il rapporto, anche trascorrendo il Natale insieme. Poi lei comincerà la sua nuova carriera come conduttrice di Colorado: con la testa, anche e soprattutto, ad un rapporto non più idilliaco.

