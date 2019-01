MEMORIES - PAOLO VILLAGGIO: "UN GIORNO ERAVAMO AL RITZ DI MADRID, IN UNA SUITE. MOANA VA IN BAGNO E TORNA SOLO CON GLI SLIP INDOSSO. MI GUARDA E FA: 'IO CON TE L'AMORE NON LO FARÒ MAI. TI VOGLIO MOLTO BENE. SONO SIEROPOSITIVA '' - LA COSA PIÙ CURIOSA DI MOANA POZZI ERA CHE ODIAVA IL SESSO. ERA COMPLETAMENTE FRIGIDA" - FOTOGALLERY HOT

Paolo Villaggio su Moana da Chiambretti Nights nel 2009

moana pozzi

"Un giorno eravamo al Ritz di Madrid, in una suite. Moana va in bagno e torna solo con gli slip indosso. Mi guarda e fa: 'Io con te l'amore non lo farò mai. Ti voglio molto bene. Sono sieropositiva'. È stata una frase che mi ha molto colpito. L'ho abbracciata e lei si è commossa.

La cosa più curiosa di Moana Pozzi era che odiava il sesso. Era completamente frigida. È una cosa abbastanza triste: faceva un mestiere che in realtà odiava. La sua frigidità l'ha portata a fare con una certa rabbia questo mestiere, l'ha fatto con poca gioia. Sinceramente lei non ha capito qual era la strada giusta per raggiungere la felicità. Per lei, nata in un quartiere povero, era fare soldi in qualunque modo, anche rischiando l'infelicità..."

