TUTTI PAZZI PER ZANIOLO – ALL’OLIMPICO A GUSTARSI LE MAGIE DEL TALENTINO GIALLOROSSO C’ERA ANCHE IL CT MANCINI (CHE LO HA CONVOCATO IN NAZIONALE ANCORA PRIMA CHE DEBUTTASSE IN A) –LA FURIA DEGLI INTERISTI SUI SOCIAL: “GRAZIE AUSILIO, HAI CEDUTO IL NOSTRO FUTURO” –ZANIOLO: "NON PENSO AL CONTRATTO E ALL’ADEGUAMENTO” – LE FOTO DALLA TRIBUNA: LA LINGUINA DI TOTTI, LE DITA NEL NASO DEL MANCIO, LE SMORFIE DI CAIRO - VIDEO