BERLUSCONI berlusconi a pirri in sardegna 3 BERLUSCONI berlusconi a pirri in sardegna 1 berlusconi a pirri in sardegna 2
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IL "MOLLEGGIATO" MOLLA LO SHOW DI CANALE 5? SECONDO "TVBLOG" SIA CELENTANO CHE LA MOGLIE MANAGER CLAUDIA MORI HANNO LASCIATO LE PROVE DI VERONA E SONO TORNATI A MILANO - LO SPETTACOLO (COSTO 28 MILIONI DI EURO), IL CUI DEBUTTO ERA PREVISTO PER LUNEDI’ 21 GENNAIO, AVREBBE DOVUTO ACCOMPAGNARE LA MESSA IN ONDA DEL CARTONE “ADRIAN” - VIDEO
FLASH! - RICICCIA IL BANANA DI ARCORE E CICCIO TOTI FA LE VALIGIE: IL GOVERNATORE DELLA LIGURIA, IN PREDA A QUALCHE ATTACCO DI MEGALOMANIA, VA IN GIRO A DIRE CHE FARA' UN PARTITO/GRUPPO/LISTA CON I FUORIUSCITI DI FORZA ITALIA PER RAGGIUNGERE L'AMATO MATTEO SALVINI...
UCCI UCCI, SENTO ODOR DI CASTELLUCCI - CAMBIO AL VERTICE PILOTATO IN ‘AUTOSTRADE’: L'AD DIMISSIONARIO INDICA COME SUO SUCCESSORE ROBERTO TOMASI - UNA SCELTA NEL SEGNO DELLA CONTINUITÀ: DOPO IL CAMBIO DELLA GUARDIA CASTELLUCCI POTRA’ CONCENTRARSI SULLO SVILUPPO INTERNAZIONALE - ALLA CARICA DI PRESIDENTE DESIGNATO GIULIANO MARI IN SOSTITUZIONE DI CERCHIAI
UNA PROF AL GIORNO LEVA LA PUBERTÀ DI TORNO – UNA INSEGNANTE DI 46 ANNI NON POTRÀ PIÙ INSEGNARE DOPO AVER FATTO SESSO CON UNA STUDENTESSA DI 15 ANNI – LA DONNA ERA MOLTO AMICA DEI GENITORI DELLA RAGAZZINA QUANDO L’HA CIRCUITA, INTIMANDOLE DI NON RIVELARE NULLA DELLA LORO STORIA – MA L’ADOLESCENTE…
TUTTI PAZZI PER ZANIOLO – ALL’OLIMPICO A GUSTARSI LE MAGIE DEL TALENTINO GIALLOROSSO C’ERA ANCHE IL CT MANCINI (CHE LO HA CONVOCATO IN NAZIONALE ANCORA PRIMA CHE DEBUTTASSE IN A) –LA FURIA DEGLI INTERISTI SUI SOCIAL: “GRAZIE AUSILIO, HAI CEDUTO IL NOSTRO FUTURO” –ZANIOLO: "NON PENSO AL CONTRATTO E ALL’ADEGUAMENTO” – LE FOTO DALLA TRIBUNA: LA LINGUINA DI TOTTI, LE DITA NEL NASO DEL MANCIO, LE SMORFIE DI CAIRO - VIDEO
CAFONALINO – SCAMARCIO SI VESTE DA BANCARIO E SI PRESENTA ALL’ARA PACIS PER OMAGGIARE MARCELLO MASTROIANNI – IN SALA MARISELA FEDERICI, LUIGI BISIGNANI, MARIO STIRPE, ADRIANA SARTOGO – IL RAPPORTO CON IL GRANDE ATTORE E LA LEZIONE FONDAMENTALE CHE GLI HA LASCIATO, QUELLA DI…
DUE "PICCHU" CON UNA FAVA - PASSANO DA 2400 A 600 GLI ACCESSI GIORNALIERI ALL'ANTICA CITTADINA INCA DEL MACHU PICCHU - IL SITO PERUVIANO HA DECISO DI RIDURRE DRASTICAMENTE IL NUMERO DI VISITATORI, CHE POTRANNO INTRATTENERSI FRA LE ROVINE PER NON PIÙ DI QUATTRO ORE. L’OBIETTIVO È DI RIDURRE LE ATTESE, MA SOPRATTUTTO PRESERVARE IL SITO ARCHEOLOGICO DAL SOVRAFFOLLAMENTO…
SONNO O SON DESTO? – GLI ADOLESCENTI HANNO L’OROLOGIO BIOLOGICO ALTERATO: IL CORPO LI SPINGE A FARE TARDI, LA SCUOLA LI OBBLIGA AD ALZARSI PRESTO. E LORO NON CE LA FANNO – NEGLI USA SI PROVA A POSTICIPARE LA CAMPANELLA, CHE SUONA ALLE 7.15. E IN ITALIA? BASTEREBBE SPOSTARE LE LANCETTE DI MEZZ’ORA PER…