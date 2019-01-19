1.BERLUSCONI E' TORNATO IN GRAN FORMA: "PRIMA NE FACEVO SEI PER NOTTE, ORA MI ADDORMENTO DOPO LA TERZA" (C’E’ PURE CHI ALLA META’ DEGLI ANNI STRAMAZZA DOPO LA SECONDA) – UNA NUOVA GAG DEL CAV IN UN BAR DELLA SARDEGNA: “PECCATO AVERE 82 ANNI. MA MI SENTO ANCORA TONICO E FORTE...” - VIDEO

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BERLUSCONI BANDANA BERLUSCONI BANDANA

Nuova battuta a sfondo sessuale di Silvio Berlusconi durante il tour elettorale in Sardegna, a sostegno di Daniela Noli, candidata alle suppletive alla Camera. "È un peccato avere 82 anni, ma mi sento ancora tonico e forte. Prima ne facevo sei per notte, adesso dopo la terza mi addormento", ha detto l'ex premier al bar 'Mariuccia' di Pirri, vicino Cagliari.

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