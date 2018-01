MI STAI MANGIANDO CON GLI OCCHI - IL SEGRETO DI UNA DIETA EFFICACE? USATE PIATTI PIU’ PICCOLI: SIAMO ABITUATI A MANGIARE TUTTO IL CONTENUTO ANCHE SE GIA’ SAZI. PORZIONI CONSIGLIATE: 120 GRAMMI DI CARNE ROSSA, 70 DI PASTA, 80 DI FRUTTA E VERDURA PIU’ VOLTE AL GIORNO

Per decenni i guru delle diete ci hanno detto che per dimagrire dobbiamo mangiare meno, ma meno potrebbe essere comunque più di quanto è consigliabile, dato che la misura delle porzioni non è mai specificata. Dice la nutrizionista Emma Brown: «Siamo abituati a mangiare con gli occhi, cioè vediamo un piatto e tendiamo a finirlo, senza fermarci se siamo già sazi».

E’ lei a stilare la lista delle porzioni consigliate: carne rossa, da non mangiare spesso, 120 grammi. Pesce almeno due volte a settimana, tonno o salmone al massimo una volta a settimana, fette da 125 grammi. In un piatto andrebbero sempre un quarto di proteine, un quarto di carboidrati, il resto verdure. La pasta 70 grammi circa, da pesare cruda, meglio se integrale.

Una porzione di carboidrati da 235g può essere anche fornita dalla patata, da mangiare con buccia per avere nutrienti extra. Le verdure e la frutta vanno mangiate più volte al giorno, ogni volta una porzione da 80 grammi, meglio variare i colori. Tutti cibi contengono calorie, anche i più leggeri, quindi, anche quando c’è il via libera sulla quantità, tipo sui mirtilli, non bisogna esagerare.

Patatine fritte? Un pugno da 30 grammi, 153 calorie. Evitate di comprare quegli enormi pacchi al supermercato, altrimenti non resisterete alla tentazione. Può essere uno stuzzichino occasionale, se seguite il resto della dieta con costanza. Il biscotto che vi concedete deve pesare 14 grammi, circa 69 calorie. Non c’è bisogno di rinunciare ai piaceri, basta moderarli.

Preferite del formaggio? 30 grammi a porzione, 125 calorie. Per avere buone riserve di calcio, andrebbe mangiato tre volte al giorno. Il cioccolato non va mangiato spesso, potete concedervi 30 grammi saltuariamente. Il segreto per tutti i cibi? Il piatto più piccolo, com’era un tempo, prima che diventasse da campioni.