cecilia rodriguez

1 - MILANO CONFIDENTIAL

Ivan Rota per Dagospia

Cecilia Rodriguez , nonostante le considerazioni di Simona Izzo,continua il suo tour nelle discoteche. Alcune settimane fa era stata ricoperta di insulti, ma questo week end è stata accolta da cori da stadio al grido di “Ollellè, ollallà, faccela vedè, faccela toccà“. Lei felice come pochi ha ripreso tutto con lo smartphone e caricato su Instagram la felice serata. Nel frattempo il compagno Ignazio Moser manda per Natale foto di lui in mutande con il ghigno da giaguaro.

IGNAZIO MOSER CECILIA RODRIGUEZ

Instancabile Cristiano Malgioglio: tornato a Milano alle 19 da Bari, dopo un tour di serate e di concerti, si è fiondato al LeccoMIlano, locale gay friendly, da Paolo Sassi che aveva organizzato una cena per i senzatetto. Il cantautore ha servito ai tavoli cantando e scatenando l'entusiasmo dei commensali: uscito dalla casa del Grande Ftratello Vip, Malgioglio è rinato a nuova vita. L'altro giorno al supermercato è stato rincorso da un gruppo si nonnine che gli cantavano "Pelami" al posto di "Pelame"

claudio sona mario serpa

Claudio Sona, primo tronista gay della storia della televisione italiana, e il suo corteggiatore nel programma "Uomini e Donne" Mario Serpa sono tornati ad amarsi poco prima della Vigilia di Natale. Ricordiamo che Juan Fran Sierra postò l'audio di una telefonata in cui Sona voleva tornare con lui e diceva che la relazione Serpa era finita. Ora i due tornano insieme proprio in vista dell'uscita del libro di Sona...

Come si sa Stefano De Martino ha lasciato Amici per partire come inviato verso L’Isola dei Famosi e secondo indiscrezioni al suo posto potrebbe arrivare un personaggione che in pochi ricorderanno: Klajdi Selimi. Il ballerino albanese inseparabile dalla sua bandana che divise il pubblico nella quarta edizione di Amici è stato visto aggirarsi negli studi Mediaset a Roma. O magari è passato di li per caso?

stefano de martino

Secondo avvistamento: che cosa ci faceva la mitica Raffaella Carrà nella sede Rai di Roma? In molti raccontano che l'icona assoluta della nostra televisione abbia in serbo una grande sorpresa per tutti i suoi fan…

Le feste innalzano i cachet di blogger e concorrenti di reality: si dice che la vigilia di Natale il blogger Mariano Di Vaio abbia incassato 22 mila euro per partecipare a una serata portando solo la sua bella faccia. Francesco Monte, ex fidanzato di Cecilia Rodriguez che lo ha lasciato per Ignazio Moser, prenderebbe "solo" diecimila euro così come Andrea Damante, fidanzato della tuttologa Giulia De Lellis per un DJ set (ebbene si, fa il DJ).

mariano di vaio

Grande serata nella casa milanese di Elio Messi, uno degli architetti più Cool di Milano, in onore di Timothèe Chalamet, il giovane attore interprete con Armie Hammer del film "Chiamami col tuo nome" di Luca Guadagnino in uscita il venticinque gennaio nei nostri cinema. Film in odore di Oscar dopo aver vinto una valangata di premi. In odore di scandalo per alcune scene molto hot. Si parlava di quella della pesca...

Tutti contro di lei, pare quasi un complotto per farla fuori. Aver parlato di alcuni personaggi nel suo programma ha scatenato un pandemonio, tanto che un suo collega sta cavalcando l’onda per metterle tutti contro. Ma lei ha in serbo una vendetta: intervistare la donna che il collega odia più di tutte...

cecilia capriotti

2 - SUSSURRI E GRIDA

Ivan Rota per “Novella 2000”

HANNO PRESO I BIGLIETTI AEREI?

Ecco chi partirà per l’Isola dei Famosi: l’influencer Marco Ferri, Nadia Rinaldi, Cecilia Capriotti, Bianca Atzei, Francesco Monte, la blogger Chiara Nasti, Elettra Lamborghini, Alessia Mancini, Eva Henger. Giovanni Ciacci, poi, ci dà anche i nomi della regista Ludovica Di Benedetto, Francesca Cipriani, Fabrizio Bracconeri, Craig Warwick, Kaspar Capparoni, Gigi Mastrangelo e Corrado Tedeschi. In forse, Giucas Casella e Brigitte Nielsen.

cecilia capriotti

CHE FALSITÀ SULLA DE LELLIS

Gira voce che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip Giulia De Lellis avrebbe rifiutato l’invito della signora di Cologno Monzese, Barbara d’Urso. Niente di più falso: l’esperta di tendenze, che non è andata nemmeno dalla Panicucci a Mattino Cinque, tornerà presto da Barbarella. Per la gioia delle sue fan, le “bimbe”, che non hanno gioito visto che non ha vinto il reality più spiato d’Italia, ma almeno la rivedranno in tv.

elettra lamborghini

URTIS E MALENA PER IL SOCIALE

Il chirurgo estetico Giacomo Urtis, ex Isola dei Famosi, si impegna nel sociale: sta preparando una campagna per informare sulla trasmissione delle malattie sessuali, con testimonial la pornostar Malena, anche lei vista all’Isola. Urtis sta preparando anche una campagna per prevenire il melanoma con nuovi macchinari per una mappatura sicura dei nei. In questa vorrebbe coinvolgere Cristiano Malgioglio, che al Grande Fratello Vip ha dichiarato di essersi accorto in tempo di un melanoma e di essersi salvato destando anche l’attenzione del ministro della Salute Beatrice Lorenzin.

GIULIA DE LELLIS

UNA GAFFE SULL’ORIENT EXPRESS

Cena al ristorante Atlasfoyer con l’attrice Daisy Ridley, protagonista di Assassinio sull’Orient Express, che parla quasi perfettamente italiano. Quasi, perché si è rivolta al make up artist Pablo Ardizzone, che indossava un cappotto in astrakan, ossia pelliccia di pecora nera, dicendo: «Che bella pecor*** che indossi!» ma si è subito accorta dello strafalcione: «Che gaffe che ho fatto! Credo che non parlerò più fino all’Epifania».

giulia de lellis andrea damante