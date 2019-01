CRISTINA D'AVENA ABBARBICATA A ROCCO SIFFREDI

Alberto Dandolo per OGGI

CRISTINA D’AVENA “FLIRTA” CON SIFFREDI

La strana coppia. Durante le festività appena trascorse, Cristina D’Avena, 54, e Rocco Siffredi, 54 hanno partecipato insieme a un evento e si sono conosciuti di persona per la prima volta. Tra loro è nato un grande feeling che non è sfuggito a un importante direttore di Rete. Cosa bolle in pentola? Ah, saperlo...

stefano de martino

DE MARTINO A «MADE IN SUD»

Stefano De Martino, 29, dice addio a Mediaset e a Maria De Filippi. Pare che sarà il nuovo co-conduttore di Made in Sud, in autunno, su Rai 2. E per Stefano si prospettano anche altri importanti progetti in Rai...

ilary blasi

ILARY BLASI A UN PASSO DALL’ADDIO A MEDIASET?

A Milano si mormora che Ilary Blasi, 37 (a sinistra), sarebbe ai ferri corti con i vertici Mediaset. La ragione? Non vedrebbe di buon occhio la messa in onda in primavera del Grande Fratello “Nip”. Dicono che avrebbe posto un duro aut-aut.

NAINGGOLAN E LA CRISI CON CLAUDIA

Come anticipato da Oggi, il centrocampista dell’Inter Radja Nainggolan, 30, starebbe vivendo una profonda crisi matrimoniale con la moglie Claudia Lai, 36. La causa? Una procace ragazza di nome Ginevra. Il campione e la consorte, dopo la pubblicazione della nostra notizia, si sono affrettati a smentire sui social l’indiscrezione. Lo hanno fatto con un breve video che li immortalava insieme, in cui il calciatore chiosava: «Alla faccia degli articoli, incredibile».

NAINGGOLAN MOGLIE

Anche se Radja e Claudia hanno trascorso insieme le Feste a casa della famiglia di lei in Sardegna, però, le voci sulla loro rottura continuano a essere molto insistenti. A gettare benzina sul fuoco, la presunta amante Ginevra Sozio, che sui suoi social non conferma e non smentisce. In maniera sibillina scrive: «La tigre non perde il sonno quando le pecore belano. Lei le pecore se le mangia». Cosa mai vorrà dire? Ah, saperlo...

LA ISOARDI SOGNA IN DIRETTA”

A Viale Mazzini gira insistente la voce che vuole Elisa Isoardi, 36, al timone de La vita in diretta il prossimo anno. Solo pettegolezzi per colpire l’ex Lady Salvini o progetto veritiero? Ah, saperlo…

elisa isoardi

LA SHOWGIRL RICORDA L’AMORE CHE FU E IL SUO EX FAMOSO SI ARRABBIA

Tra le showgirl più note è la più burrosa. Di recente, ha parlato in tv del suo fidanzato famoso di tanti anni fa. Lui è andato su tutte le furie. Chi sono?

L’ULTIMO AMORE DI LUXURIA È STATO UN POTENTE... A CINQUE STELLE

Perché Vladimir Luxuria tiene segreto il nome del suo ultimo amore? Pare sia stato un potente fidanzato a cinque stelle... Di chi stiamo parlando?

kabir bedi

IL PASSATO DELLA STARLETTE È PRONTO A... NAUFRAGARE

La presunta ex fiamma del famoso imprenditore sarà una delle star della prossima edizione dell’Isola dei famosi. La ragazza nasconde un passato assai tumultuoso. Verrà a galla durante lo show? Ah, saperlo...

